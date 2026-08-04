總統府點名盧秀燕8年驗過油？蔣萬安驗過苯駢芘？

台北市長蔣萬安昨天再針對毒油事件批評，國營事業台糖早在今年5月就發現毒油超標，卻沒通報。總統府發言人郭雅慧今天表示，現在對國人來說，最需要的是中央地方一起合作解決問題，恢復民眾對於食安信心，而不是像現在，每天政治操作、轉移焦點、到處嫁禍，這樣情況國人是不會允許也不會接受。

郭雅慧指出，蔣萬安說再多都沒有辦法改變一個事實，台中311這批粗油從頭到尾都在中聯台中廠區沒有移出過。依據食安相關法律，由中央來制定食品安全標準辦法，地方政府依法應該要定期去抽驗下架，因此對台中市長盧秀燕來說，更重要的是要清楚說明，台中是不是8年來從來沒有驗過油？蔣萬安也一樣，也要對外界清楚說明，在他任內有沒有針對食品安全驗過苯駢芘？