員工4月早知情？陳其邁轟中聯油脂無良廠商「該倒就倒」

中聯毒油風暴延燒，暴露食用油管理制度漏洞，高雄市長陳其邁今天表示，現行法規僅針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準，從原料到精煉等前端仍缺乏規範，應比照歐盟建立全流程流向管理，推動修法，將油品精煉四階段納入管理；對於中聯隱匿未通報，他更重話說，「無良廠商該倒就倒」。

陳其邁指出，油品從原料、精煉前粗油，到精煉後的食用油成品共分為4個階段，現行規定對食用油脂訂有苯駢芘限量2ppb標準，但前端包括原料、粗油及精煉等階段，仍未訂定相對應管理標準，雖然食品安全衛生管理法規定須辦理查驗，但制度仍有不足。

外界目前關注的是，油品從原料到成品的整體流向管理及重金屬、苯駢芘等有害物質，是否應在各階段建立完整的檢驗標準與追溯機制。

陳其邁說，歐盟在油品尚未進入食用級的粗膠原油階段前，即已建立嚴格的流向管理制度，包括標示、文件及流向申報等管理措施，他希望盡速完成修法，研議是否比照歐盟作法，讓油品煉製各階段均納入申報及管理，強化食品業者責任。

陳其邁說，今天週刊報導，中聯油脂員工4月就知道，公司也都知道，這種惡質食品製造商，歐盟過去對這類業者的態度很清楚，「應該讓它倒」。

他痛批中聯油脂，無良廠商，可惡至極，公司就讓它倒了，還有什麼話說呢？還要負起賠償責任，如果內部管理還涉及包庇、隱匿，真的是罪無可赦，非常惡質的廠商。

外界質疑責任是否僅在中聯，陳其邁表示，福壽、福懋油、泰山等作為主要股東，當然也要負起連帶責任，他指出，歐盟過去處理戴奧辛事件時態度非常明確，對於這類廠商不用考慮任何成本，該倒就要倒。

他最後呼籲檢調單位應深入追查，替國人守住食安防線，務必追查到底。