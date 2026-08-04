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台糖惹議 高檢主任：通報是法定義務

聯合報／ 記者林孟潔余采瀅張策林海黃婉婷／連線報導
台中市長盧秀燕昨天批評，不能因台糖董座是「賴友友」，就不通報中聯油脂油品苯駢芘超標。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕昨天批評，不能因台糖董座是「賴友友」，就不通報中聯油脂油品苯駢芘超標。記者余采瀅／攝影

中聯毒油事件持續延燒，台中地院新聞稿揭露，台糖公司五月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關。對於經濟部聲稱「通報義務不應無限上綱」，台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報不是行政機關的恩惠，是法律明定的義務，「法治國最大的危險，不是法律沒有規定，而是有法不依，或以行政解釋架空法律」。

台中市長盧秀燕昨批，中央不斷替台糖護航，內閣整組壞光光，不能因為台糖董事長是「賴友友」就不通報。台北市長蔣萬安怒斥，衛福部居然說台糖是最好的示範、經濟部稱台糖不需要通報，這樣的說法人民無法接受；賴政府整體失能，難道行政院長卓榮泰還要戀棧、賴清德總統不出面道歉嗎？

經濟部長龔明鑫說，台糖並非通報義務人，且這批油屬於半成品，目前還封存在中聯廠區的油桶，未販賣到市面，並非通報標的；台糖只是買家，真正查驗機關是地方政府，若事前多查幾次，不良廠商有所警覺就不會發生此事件。卓揆也說，「部長已經講得很清楚了，台糖該通報的時候就有通報」。

經長龔明鑫昨回應，台糖不是問題油品通報義務人，地方政府若能加強查驗頻率，有助避免類似事件再次發生。記者鄭超文／攝影
經長龔明鑫昨回應，台糖不是問題油品通報義務人，地方政府若能加強查驗頻率，有助避免類似事件再次發生。記者鄭超文／攝影

不過，陳宏達指出，看到經濟部的回應，令人納悶，經濟部是否真正理解我國食品安全法制？「台南市食品安全管理自治條例」第八條明文規定，「食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，應自發現時起四十八小時內主動通報本府衛生局」；食品安全衛生管理法也要求，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即採取停止販售、回收及通報主管機關等措施。由此可知，通報並非行政機關的恩惠，而是法律明定的義務。

「有危害之虞就有預防原則」

他指出，更重要的是，法律規定的是「有危害之虞」，而不是「危害已經證實」，代表立法者採取的是食品安全管理最重要的「預防原則」；食品安全不同於一般行政管理，一旦等到危害完全確認，可能已有消費者受害，屆時再談責任，往往為時已晚。

陳宏達說，真正的法律問題只有一個，台糖是在什麼時間點已知悉足以構成有危害之虞的資訊？如果當時所掌握的資訊已達法律所稱「有危害之虞」，依法即可能產生主動通報義務；如果尚未達到該程度，也應提出具體客觀事實加以說明。

「沒有機關可重新定義法律」

他指出，法治國講究的是法律要件，而不是政策口號，一句「通報義務不應無限上綱」，並不能取代對法定構成要件的法律分析，更不能成為淡化法律責任的理由。食品安全制度設計的目的，本來就是要求業者寧可及早通報，也不要延誤通報；主管機關的責任，則是在接獲通報後迅速查證、適時說明，而不是讓業者自行決定哪些事件值得通報、哪些事件可以不通報。

陳宏達表示，行政機關公開發言時更應謹慎，因為人民期待看到的，不是政策的權宜之詞，是依法行政的態度。法律之前，沒有任何機關可以重新定義法律，只有依法適用法律，才是真正的法治。

台糖 盧秀燕 陳宏達 致癌沙拉油 龔明鑫

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