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韋淳祐三問賴政府 註明AI製作
國民黨新媒體部前主任韋淳祐製作反毒油影片「油不得你」，遭控用深偽技術模仿賴清德總統的聲音，被刑事局登門關切。韋淳祐昨天再推出續集「言不油衷」，不僅萊爾校長再入鏡，影片開頭還大酸「我叫苯駢芘，這一次沒有人會認錯了吧？」片末並標註，「本片聲音及部分畫面採ＡＩ製作，請不要玻璃心對號入座」，影片上線不到半天即衝上YouTube粉絲熱推。
韋淳祐說，一支沒政黨、沒口號、只講化學和日期的片子，能在一天內被這麼多人看完、看懂、轉出去，「不是我們做得多好，是他們拖得夠久」；這一個月，政府記者會開很多場，質詢答很多題，「結果說得最誠實的，是那桶油」。
他質疑，問題油「百分之廿下架門檻」怎麼算出來的，一批確認超標四倍的油，處理原則竟是「摻得夠淡就可以端上桌」。至於經濟部轄下台糖公司，出面承認五月十五日就驗出超標，但台糖稱那是原料不是產品，「不是通報義務人」這句話意思是「我知道，但我不用說」，好像國營企業知道了，跟通報主管機關，是兩件不相干的事。
韋淳祐說，一個月過去了，那批油做出去的加工食品，至今沒有全面回收，「油不得你」推出一周後卻被查水表。他要三問賴政府：何時公開七月四日的會議紀錄與專家名單、百分之廿是怎麼算出來的？五月十五日那份十四點七ppb的報告，在政府體系裡走了幾天、誰決定不往上送？直接使用問題油品的學校，孩子到底吃了幾餐、吃了多久？
立院民進黨團幹事長莊瑞雄說，如果利用深偽技術侵害個人法益、衝擊社會秩序，甚至影響公共利益或國家安全，就有相當高的法律風險。
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