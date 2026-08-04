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詹長權：國營事業應採更積極作法

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導

外界質疑台糖五月發現中聯粗油品質異常，是否應依法向主管機關通報？台大公衛教授詹長權昨表示，台糖為國營事業，在發現重大食品安全風險時，是否應採取比私人企業更積極作法，主動通知主管機關，讓政府及早追查汙染來源與流向，「這不只是法律問題，更是公共治理與政府誠信等問題。」

詹長權指出，食安法第三條第一項開宗明義定義，食品為「指供人飲食或咀嚼之產品及其原料」，他反問「我國食品安全制度真正要保護的是什麼？」如果答案只是避免台糖自己的產品受到汙染，那麼退貨確實已經達成目的，但如果答案是讓政府及早掌握重大食品安全風險、讓國家社會避免不必要的食安危機，事情就完全不同。

詹長權說，「台糖該不該通報苯駢芘超標油」點出真正問題，社會期待什麼樣的食安治理，只是法條保障或更值得信賴的食安制度？食品安全法制真正保護的不只是食品本身，同時也是人民對食安治理能力的信賴。

台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕說，此次事件，中聯油脂最大的問題不是原料本身，而是沒有透過適當製程將苯駢芘降到法規要求，根據國際研究及相關文獻，苯駢芘可藉由活性碳脫色等精煉技術有效去除，但中聯未充分運用相關製程控制，甚至白土添加量不足，才導致最終產品超標。

吳焜裕表示，食安管理不可能完全杜絕環境汙染物存在，而是必須透過原料篩選、製程控制及最終產品檢驗等層層把關，確保上市產品符合國家標準，「真正該守住的，是消費者吃進肚子裡的食用油」，應檢討業者是否有能力透過製程，將汙染物有效降至標準以下。

台糖 食安 中聯

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