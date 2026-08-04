台糖風波 藍委：中央洗地 愈洗愈髒

外界質疑台糖對中聯油脂苯駢芘超標知情不報，衛福部食藥署副署長王德原昨說，高雄市及台南市衛生局調查後認定，台糖未違反食安法第七條第五項自主通報規定，中央尊重地方調查結果；經濟部也在臉書貼文背書，台糖除了是受害者，也是「用高標準自我檢驗自己的乖寶寶」。

國民黨立委陳菁徽批評，中央「出來洗地，卻愈洗愈髒」，民國一一三年蘇丹紅事件，衛福部新聞稿非常清楚，「食品業者於發現原料或產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關」，代表認同「原料」有問題業者就應通報，為何這次台糖驗出油品「原料」苯駢芘超標七倍就不需通報，食藥署標準何在？民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，台糖知情不報，「無異於共犯」。

對於未來食品業者是否只要在收貨前先檢驗原料，發現異常後拒收，即可免除通報責任？王德原低調表示，「這是假設性問題，無法回覆」，每一案件都必須依實際事證個案認定，不宜以單一案例推論所有情形。

王德原指出，食安法第七條第五項規定，食品業者發現「產品」有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販售、辦理回收並通報主管機關。但台糖向中聯購買粗膠原油，屬於投入生產前的原料，尚未進入生產線，也未製成台糖產品，因此地方衛生局認為，不符合該條文所稱「產品」的要件。

他也指出，對中聯而言，粗膠原油已是黃豆製成沙拉油加工流程中的一環，因此中聯接獲下游通知產品可能有食安風險時，依法需主動通報。

為何南僑也遭罰？王德原表示，南僑當時因原料已投入生產線加工製造，在檢驗發現異常後未主動通報，因此遭到裁罰，這不同於台糖原料尚未投入產線，兩案不能直接類比。

食安法究竟管理「食品」或「產品」？王德原表示，食安法第三條確實將食品定義為「產品及原料」，但第七條第五項有關自主通報義務，條文明確是「產品」；地方衛生局認為台糖購買的粗膠原油屬原料，且未進入生產製程，不屬於該條文規範範圍。

經濟部表示，台糖除積極配合主管機關，產品從源頭管理到生產製造，都嚴格把關，優於食安法規定。經濟部長龔明鑫說，整起事件仍應透過系統性調查釐清事實，但台糖拒收的油品屬半成品，且仍封存在中聯廠區，台糖不是所有人，若依法需要通報，也應由中聯向所在的地方政府辦理。