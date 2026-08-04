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藍綠鬥法 台糖該通報？台中台南交火

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅萬于甄徐白櫻／連線報導

台糖捲入毒油風暴，引爆台中台南隔空交火。台中市政府表示，台南市「食品安全管理自治條例」規定食品業者有通報義務，食安法對食品的定義是包含「原料及半成品」，中央對台糖通報的義務認定應從嚴不從寬；台南市衛生局反駁，這是對法律錯誤解讀及不當延伸，依食安法規定，業者無須通報「原料」異常，反倒是台中市政府對中聯退貨後未即時掌握，有執法疏失之責。

台中市副市長鄭照新說，食安法第三條規定很明確，食品的定義是包含原料及半成品，對於台糖所發現的半成品超標，中央在業者通報的義務認定，為保護消費者權益，應該從嚴不該從寬。台中衛生局長曾梓展說，台南市、高雄市食安管理自治條例規範「食品」要通報，台中市食安自治條例則規定「產品」須通報；中央把台糖的油品當成「原料」，法規對原料認定有爭議，但食安法效力大於地方自治條例，理論上應該要通報。

台中市食安處昨會同衛福部食管署前往福懋油脂及福壽實業廠區，全程監督問題油品清點、裝載、清運及後續處理作業，確保問題油品不再流入食品供應鏈，預計銷毀三六四點五公噸問題油，將製成生質柴油。

不過，台南市政府則指出，台南市衛生局非本案工廠端及原料端管理的主管機關，相關調查及處置應由原料、工廠所在地主管機關依法辦理，依食安法規定，業者無須就原料異常情形向台南市政府衛生局通報。

台南衛生局表示，台糖拒收中聯半成品油品屬原料端管理事項，尚未進入食品流通或供作食品使用，並非台南市食品安全管理自治條例第八條規定所稱食品，業者無該條通報義務的適用。衛生局已啟動對台糖總公司權責事項的行政調查，目前掌握資訊，台糖已就檢出異常原料依契約辦理拒收，相關原料未流入市場，未涉及市售產品流通。

高雄市長陳其邁說，中聯並未交貨給台糖，未流入市場端，台灣現有的油品生產或販售涉及跨縣市管理，如何能加重市占率高的製造商自主管理責任與罰則比較重要；他呼籲，「朝野不要再吵了，應坐下來談如何分工」，才能把食安做得更好，台糖總公司在台南、製油工廠在高雄，高市府會把所有查廠資訊及法律釐清等事證移送給台南市衛生局判斷。

台糖 台中 台南

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