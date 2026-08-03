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未通報台糖採購油品檢出異常 中市府再罰中聯、福懋油各300萬元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中聯及福懋未在第一時間通報台中市政府台糖採購油品檢出苯駢芘，台中市食安處前往查驗後今晚祭出重罰。圖／台中市政府提供
中聯及福懋未在第一時間通報台中市政府台糖採購油品檢出苯駢芘，台中市食安處前往查驗後今晚祭出重罰。圖／台中市政府提供

台糖今年5月採購由中聯製造、福懋油供應的油品原料，5月18日率先發現該原料含有苯駢芘14.7μg/kg，卻未依法通報所在地台南市政府衛生局，僅通知上游廠商中聯及福懋油，中聯及福懋油也未在第一時間通報台中市政府，市府今前往查驗後，晚上依食安法再重罰中聯及福懋油公司最高額各300萬元。市府說，絕不包庇廠商任何不法行為。

中市食品藥物安全處表示，依「食品安全衛生管理法」第7條第5項規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報所在地主管機關。

經調查，此案福懋參與台糖採購標案，相關油品由中聯受託製造，其脫膠原油於5月11日在中聯311油槽採樣，台糖5月18日獲知檢出苯駢芘14.7μg/kg後告知中聯與福懋油，兩公司於得知原料油品有危害衛生安全之虞後，均未即時向台中市政府通報。

經市府綜合查核及業者訪談陳述後，認定中聯及福懋油均未依規定即時履行通報義務，違規事實明確。再審酌兩家公司均屬具規模的油脂業者，並綜合考量資本額、違規行為、產品影響及危害程度，依同法第47條第2款各裁處法定最高額300萬元。

食安處說，市府將持續追查相關油品流向、下架回收及後續處理情形，並督促業者落實自主檢驗、異常處置與通報機制。對於涉及食品安全的異常資訊，市府將依事證依法查處，確保問題產品能在第一時間受到管控，維護消費者食品安全。

中聯及福懋未在第一時間通報台中市政府台糖採購油品檢出苯駢芘，台中市食安處前往查驗後今晚祭出重罰。圖／台中市政府提供
中聯及福懋未在第一時間通報台中市政府台糖採購油品檢出苯駢芘，台中市食安處前往查驗後今晚祭出重罰。圖／台中市政府提供

中聯及福懋未在第一時間通報台中市政府台糖採購油品檢出苯駢芘，台中市食安處前往查驗後今晚祭出重罰。圖／台中市政府提供
中聯及福懋未在第一時間通報台中市政府台糖採購油品檢出苯駢芘，台中市食安處前往查驗後今晚祭出重罰。圖／台中市政府提供

台糖 中聯 福懋 食安 台中市 衛生局

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