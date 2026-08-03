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中聯福懋5月未通報油品異常 台中市府重罰各300萬元

中央社／ 台中3日電

台糖今年5月通報中聯油脂311號油槽原料油檢驗不合格並拒收。因中聯及福懋未在第一時間通報台中市政府，中市府今天依照食安法，重罰中聯、福懋各新台幣300萬元。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍市議員江肇國質詢，台糖5月到中聯油廠採購，311號油槽原料油因檢驗不合格，台糖當場拒收，他詢問市府，311油槽原料油去向，後來是否有被混槽、再製、違規販售，市府是否啟動稽查。

衛生局長曾梓展表示，今天已進廠稽查，也找來中聯、福懋的業者說明，若有違規事項，依法開罰。

台中市食品藥物安全處晚間發布新聞稿表示，依「食品安全衛生管理法」第7條第5項規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報所在地主管機關。

經調查，福懋參與台糖採購標案，相關油品由中聯受託製造，其脫膠原油在5月11日於中聯311油槽採樣，台糖在5月18日獲知檢出苯駢芘14.7μg/kg後告知中聯與福懋，兩公司得知原料油品有危害衛生安全之虞後，均未即時向台中市政府通報。

市府綜合查核及業者訪談陳述後，認定中聯及福懋均未依規定即時履行通報義務，違規事實明確。再審酌兩家公司均屬具規模的油脂業者，並綜合考量資本額、違規行為、產品影響及危害程度，依同法第47條第2款各裁處法定最高額300萬元。

台中 中聯 福懋 致癌沙拉油

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