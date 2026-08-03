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台糖驗出原料油超標卻未通報？ 食藥署：未進入產線、非產品不違法

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台糖遭質疑5月就曾因中聯油提供的「脫膠原油」苯駢芘超標而退貨，卻並未通報衛生單位。記者蘇健忠／攝影
台糖遭質疑5月就曾因中聯油提供的「脫膠原油」苯駢芘超標而退貨，卻並未通報衛生單位。記者蘇健忠／攝影

中聯油脂事件引發的食安疑慮延燒超過一個月，除了中聯是否依法通報備受關注外，另一個爭議焦點則落在台糖。針對外界質疑台糖事先知情，為何未通報主管機關？食藥署副署長王德原表示，目前高雄市及台南市衛生局調查後皆認定，台糖尚未違反食安法第7條第5項的自主通報規定，中央尊重地方主管機關的調查結果。

根據台中地方法院8月1日裁定書揭露，中聯油脂早在5月就已接獲台糖通知，台糖自行檢驗發現向中聯採購的脫膠原料油苯駢芘高達14.7 ppb，超過食用油脂2 ppb限量標準，卻未向主管機關通報，引發外界質疑是否違反食安法對食品業者自主管理及通報義務。

王德原指出，食安法第7條第5項規定，食品業者發現「產品」有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販售、辦理回收並通報主管機關。而台糖向中聯購買的是粗膠原油，屬於投入生產前的原料，尚未進入生產線，也未製成台糖的產品，因此地方衛生局認為，不符合該條文所稱「產品」的要件。

王德原說，這批粗膠原油對台糖來說，僅是採購原料，不符合契約要求，因此直接退回中聯，並未投入製造程序。但對中聯而言，粗膠原油已是黃豆製成沙拉油加工流程中的一環，屬於其製造中的產品，因此當中聯接獲下游通知產品可能有食品安全風險時，依法負有主動通報義務。

王德原以先前南僑事件為例指出，南僑當時因原料已投入生產線加工製造，在檢驗發現異常後未主動通報，因此遭到裁罰。與台糖此次原料尚未投入產線的情況不同，兩案不能直接類比。

不過，若依此解釋，未來食品業者是否只要在收貨前先檢驗原料，發現異常就拒收，即可免除通報責任，是否形成法律漏洞？「這是假設性問題，無法回覆。」王德原說，每一案件都必須依實際事證個案認定，目前尊重高雄、台南兩地衛生局的調查結果，不宜以單一案例推論所有情形。

而食安法究竟管理的是「食品」還是「產品」？王德原表示，食安法第3條確實將食品定義為包括產品及原料，但第7條第5項有關自主通報義務，條文明確使用的是「產品」，現行法令在適用上，地方衛生局認為台糖此次脫膠油屬原料，且未進入生產製程，不屬於該條文規範範圍。

台糖 超標 食藥署 中聯

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