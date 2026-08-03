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蔣萬安盧秀燕質疑護航台糖 經濟部、食藥署駁斥

中央社／ 台北3日綜合報導

台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安今天再質疑衛福部經濟部涉護航台糖，經濟部長龔明鑫說，應由地方政府負責食品查驗與稽查；食藥署表示，台糖拒收的粗膠原油是否為食品，還是要回到地方主管機關認定。

台灣糖業股份有限公司自主檢驗原料，發現中聯油脂股份有限公司粗油苯駢芘（BaP）超標，台中副市長鄭照新上午接受媒體聯訪表示，食品安全衛生管理法定義食品指「供人飲食或咀嚼之產品及其原料」，中央在業者通報義務認定應從嚴，從台糖案例可知問題不在抽查，而在於業者發現後不通報。

盧秀燕上午在台中市議會接受媒體聯訪說，台糖登記在台南，依台南市食品安全管理自治條例，「業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，應自發現時起48小時內主動通報本府衛生局」，台糖是否有通報，為什麼衛生福利部、經濟部不斷護航台糖，她建議內閣改組，否則11月28日地方選舉，形同全民對政府的不信任投票、全民倒閣。

蔣萬安上午視察捷運萬大中和樹林線表示，如果連國營事業台糖5月就發現致癌物超標，卻可不需通報，政府還出面幫忙辯解，就可知是以什麼心態處理毒油事件。

他說，衛福部指台糖是食安最佳示範，經濟部也認為不需通報，這樣的說法人民無法接受，這次事件看到政府整體失能，呼籲總統賴清德致歉。

龔明鑫下午在台北出席「2026台日半導體科技論壇：AI趨勢下的半導體國際合作機會」前，接受媒體聯訪表示，台糖事前主動查驗並拒收油品，後續油品也持續封存在中聯油脂廠區中，未流入市場，顯示企業查驗仍具一定嚇阻效果。

他說，台糖只是買家，非食品查驗主管機關，真正應負責查驗與稽查的是地方政府，如果地方政府平時加強查驗頻率，不良廠商自然會提高警覺，也有助於避免類似事件再發生。

食藥署副署長王德原表示，台糖拒收的這批「粗膠原油」是否為食品、是否符合食品有危害等認定，還是要回到地方主管機關的認定，畢竟自治條例的解釋，還是由制訂自治條例的地方主管機關說明比較精準，食藥署尊重地方政府認定。

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