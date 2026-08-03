卓榮泰稱台糖該通報就有通報 黃國昌嗆滿口廢話：過去一個月從未揭露

中聯毒油事件持續延燒，民眾黨主席黃國昌今天表示，台糖公司早在今年5月得知苯駢芘超標，行政院長卓榮泰卻說「該通報就有通報」，如同賴清德總統所說「該究責就究責」滿口廢話，過去整整超過一個月的時間，民進黨政府從未揭露此事，請問這不是蓋牌，什麼才是蓋牌？

黃國昌晚間在臉書發文指出，台糖早在今年5月得知中聯油品苯駢芘超標7倍，然而卻長期隱瞞直到前天透過法院裁定才被揭穿，卓榮泰面對社會強烈質疑卻僅說「台糖該通報的時候就有通報」，除了直接打臉衛福部長石崇良的說法，更是沒有回答關鍵問題，如同賴總統先前所說「該究責就究責」滿口廢話。

黃國昌說，從6月30日行政院公布中聯致癌油超標的消息以後，歷經卓榮泰到立法院會進行專案報告，還有立法院各委員會安排相關專案報告，過去整整超過一個月的時間，民進黨政府從未揭露「台糖在5月就已經知道中聯致癌油」，請問這不是蓋牌，什麼才是蓋牌？

黃國昌表示，眼見紙包不住火，衛福部、經濟部全面出動洗地，除了經濟部講出台糖是「高標準乖寶寶」的幹話，石崇良甚至不惜刻意扭曲「食品安全衛生管理法」的解釋，宣稱台糖檢出的苯駢芘超標結果是針對『粗膠原油』而非最終食用油，因此沒有強制通報義務，假裝忘記衛福部先前強調該法第7條第5項的「產品」包括「原料」。

黃國昌指出，依照高雄市衛生局的說法，台糖知悉中聯311油槽超標「改用301油槽」，然而衛福部7月21日公布30批油的查驗結果，完全沒有311油槽和301油槽，顯然民進黨政府所謂「全面檢驗」就是一個天大謊言。

黃國昌再指，依照高雄市衛生局的圖卡，311油槽由衛福部查廠後掌握並封存沒有外流，既然衛福部都已經掌握封存，為什麼卻遲遲沒有公布？衛福部到底又是何時封存？如何確認沒有外流？迄今為止，沒有任何說明。

黃國昌表示，衛福部7月1日到中聯查廠，就應該要知道其隱匿不報，為何還在7月4日找了中聯總經理和廠長參與關鍵會議，而賴總統還在7月3日和隱匿不報的中聯董事長出席寵物展，共同為民進黨新北市長參選人蘇巧慧助選拉抬，這個政府到底是什麼跟什麼？

黃國昌說，麻煩卓榮泰誠實面對，不要再繼續講廢話，直接回答台糖何時通報？當時又是通報給誰？政府相關單位做了哪些處置？還有為什麼在立法院的專案報告隻字未提？卓榮泰留下一大堆問號，有責任清楚向全體國人進行說明，不要想透過沒有都沒有回答的廢話，就這樣想混過去。