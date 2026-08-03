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台糖沒有義務通報致癌油？ 高檢署主任：通報是法律明定的義務

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
高檢署主任檢察官陳宏達。圖／聯合報系資料照
高檢署主任檢察官陳宏達。圖／聯合報系資料照

中聯毒油事件持續延燒，台灣糖業公司被台中地院新聞稿揭露5月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關，經濟部昨緩頰「通報義務不應無限上綱」。對此，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達卻不贊同，表示通報不是行政機關的恩惠，而是法律明定的義務。

陳宏達指出，看到經濟部的回應，不禁令人納悶「經濟部是否真正理解我國食品安全法制？」依據「台南市食品安全管理自治條例」第8條明文規定，「食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，應自發現時起四十八小時內主動通報本府衛生局。」

陳宏達表示，中央的「食品安全衛生管理法」也要求，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即採取停止販售、回收及通報主管機關等措施。由此可知，通報並非行政機關的恩惠，而是法律明定的義務。

他說，更重要的是，法律規定的是「有危害之虞」，而不是「危害已經證實」，這代表立法者採取的是食品安全管理最重要的預防原則（Precautionary Principle）。因為食品安全不同於一般行政管理，一旦等到危害完全確認，可能已有消費者受害，屆時再談責任，往往為時已晚。

陳宏達說，因此，真正的法律問題只有一個，台糖是在什麼時間點，已經知悉足以構成「有危害之虞」的資訊？如果當時所掌握的資訊已達法律所稱「有危害之虞」，依法即可能產生主動通報義務；如果尚未達到該程度，也應提出具體客觀事實加以說明。

他認為，法治國講究的是法律要件，而不是政策口號。一句「通報義務不應無限上綱」，並不能取代對法定構成要件的法律分析，更不能成為淡化法律責任的理由。

陳宏達表示，食品安全制度設計的目的，本來就是要求業者寧可及早通報，也不要延誤通報；主管機關的責任，則是在接獲通報後迅速查證、適時說明，而不是讓業者自行決定哪些事件值得通報、哪些事件可以不通報。

他說，法治國最大的危險，不是法律沒有規定，而是有法不依，或以行政解釋架空法律。當行政機關公開發言時，更應謹慎。因為人民期待看到的，不是政策上的權宜之詞，而是依法行政的態度。法律之前，沒有任何機關可以重新定義法律；只有依法適用法律，才是真正的法治。

台糖 高檢署 主任 食品安全 食安

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