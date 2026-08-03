石崇良指油品原料無強制通報義務 黃國昌批幫台糖卸責

油品苯駢芘超標案延燒，民眾黨主席黃國昌今天表示，台糖作為國營事業，早就發現中聯油品有問題，政府卻隻字未提。他批評，衛福部長石崇良「原料無強制通報義務」的說法，是為台糖卸責。

台糖自主檢驗原料，發現中聯粗油苯駢芘超標，退回後未通報，外界質疑為何不開罰。石崇良表示，製程原料無強制通報義務，自主檢驗才是食安最佳示範，外界喊開罰，不解邏輯何在。

黃國昌接受網路節目專訪時說，台糖作為國營事業，這麼早就發現這件事情，全體國人卻是透過台中地方法院新聞稿才知道。行政院從6月30日知道中聯油脂有問題，但歷經食安專報、立法院各個委員會排了多次專案報告，政府竟隻字未提，「這裡面非常有問題」。

黃國昌認為，若是要遮掩自己過失而扭曲法律解釋，這樣的衛生福利部長根本不適格，且原料包含在所謂的產品之內。根據食安法規定，業者發現產品有危害衛生安全之虞，應通報主管機關。石崇良的發言是在幫台糖卸責。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍也發布新聞稿表示，台糖作為國營企業，今年5月中就驗出中聯的油致癌物超標，卻知情不報，根本沒有把人民食安放在心上。

陳清龍說，面對台糖明顯失職行為，上級機關經濟部竟稱台糖是「用高標準自我檢驗的好寶寶」，還拿市場爛菜葉來比喻通報義務不能無限上綱。他要求行政院長卓榮泰應出面公開所有決策流程，包含誰決定不要通報、行政院與經濟部何時知情、為何到立法院的報告隻字未提等。

對此，經濟部長龔明鑫指出，台糖並非通報義務人，台糖查驗的這批油也不是通報標的，且因台糖拒收的油品屬半成品、仍封存在油桶內，自始至終都留置在中聯廠區，台糖從未取得所有權。若依法需要通報，也應由中聯公司向所在地地方政府辦理。