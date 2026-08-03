快訊

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

獨／傳出黑馬人選...政大法學院副院長葉啟洲 內定出任金融評議中心董事長

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

回酸盧秀燕 龔明鑫：地方政府事前多查幾次 就不會發生致癌油事件

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中聯油脂致癌油案延燒。聯合報系資料照
中聯油脂致癌油案延燒。聯合報系資料照

台中地檢署揭露台糖5月即得知中聯油脂苯駢芘超標，但並未通報主管機關，台中市長盧秀燕質疑中央蓋牌還護航台糖。經濟部長龔明鑫指出，台糖只是買家，非通報義務人或油品所有人，但事前查驗顯然多少有嚇阻力，「如果地方政府事前多查幾次，不良廠商應該會有所警覺，就不會發生這樣的事情。」

行政院長卓榮泰則說，「部長已經說得很清楚，台糖該通報的時候就有通報」。

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標風波，台中地院指台糖今年5月通報中聯油脂311號油槽原料油檢驗不合格，遭外界質疑台糖有蓋牌之嫌。台中市長盧秀燕批評，台糖身為國營企業，發現有致癌的苯駢芘沒有通報就是吃案，並稱經濟部護航台糖。

龔明鑫今日出席活動時受訪指出，此事還是需要系統性調查，衛福部、台南市政府、高雄市政府都已說明，這批油屬於半成品，目前還封存在中聯廠區的油桶中，未販賣到市面上，並非通報標的，台糖公司也不是通報義務人，而台糖公司也並非油品的所有人，若要通報，理應是中聯公司向地方政府通報，才是正辦。

針對盧秀燕質疑，龔明鑫說，從此次經驗來看，台糖公司事前查驗發現問題，便拒收、封存油品，沒有販賣，顯示「有去查，多多少少還是有一點點嚇阻作用」。但台糖公司不是查驗的主政機關，只是一個買家，真正的查驗機關是地方政府，如果地方政府事前多去查幾次，不良廠商應該會有所警覺，就不會發生這樣的事情。

盧秀燕 地方政府 台糖

延伸閱讀

在野痛批…毒油起點 5月知情的台糖

台糖未通報石崇良辯解 藍：高風險原料可默許？

中聯致癌油台糖5月已反映…殷瑋提出五大疑點：毒油案真正起點？

先知情中聯問題油？經部：台糖非採購食用油 不是「通報標的」

相關新聞

台糖無義務通報毒油？殷瑋轟「廢話」列法條五問賴政府

中聯油脂致癌油風波延燒，台中地院指台糖5月就知道中聯苯駢芘超標一事。北市研考會主委殷瑋今天也提出五點問賴政府：「台糖驗到毒油不必通報？」、「廢話，當然應該通報！」殷瑋今天在臉書提出五點，表示台糖驗到毒油，當然要通報。

油不得你再出續集「言不油衷」 萊爾校長也入鏡

「萊爾校長」製作人、國民黨新媒體部前主任韋淳祐製作反毒油影片「油不得你」，遭控用深偽技術模仿賴清德總統的聲音，被刑事局登門關切。韋淳祐今宣布再推出續集「言不油衷」，不僅萊爾校長再入鏡，還出現一位手拿紅酒在衛福部前舉行記者會的新角色。韋淳祐說，這一個月，記者會開很多場，質詢答很多題，新聞稿發很多份，「結果說得最誠實的，是那桶油。」

回酸盧秀燕 龔明鑫：地方政府事前多查幾次 就不會發生致癌油事件

台中地檢署揭露台糖5月即得知中聯油脂苯駢芘超標，但並未通報主管機關，台中市長盧秀燕質疑中央蓋牌還護航台糖。經濟部長龔明鑫指出，台糖只是買家，非通報義務人或油品所有人，但事前查驗顯然多少有嚇阻力，「如果地方政府事前多查幾次，不良廠商應該會有所警覺，就不會發生這樣的事情。」

經濟部稱台糖好寶寶「通報義務不應無限上綱」 藍批護航

致癌油事件延燒，台糖遭台中地院揭露5月就已知道苯駢芘超標，經濟部昨天稱，「通報義務不應無限上綱」。國民黨立院黨團書記長林沛祥今天質疑，經濟部身為台糖的主管機關，到底是在監督還是在護航？

台糖沒通報毒油 盧秀燕：不能因台糖董座是「賴友友」就不通報

食用油風暴持續延燒，「門神」爭議擴大。台中市長盧秀燕昨直指台糖公司早在今年5月即發現產品含有致癌物，卻未依法通報。盧秀燕今痛批，中央兩大部會不斷替台糖護航，企圖吃案，不能因為台糖董事長是「賴友友」，就不用通報，人民看不下去。

在野質疑台糖未通報中聯毒油 卓榮泰：台糖該通報的時候就有通報

毒油風暴延燒，台糖公司被台中地院揭露5月就知道中聯油脂苯駢芘超標，國民黨立院黨團書記長林沛祥批評，經濟部身為台糖的主管機關，到底是在監督還是在護航？睜眼說瞎話。行政院長卓榮泰今天受訪指出，已經說得很清楚，台糖該通報的時候就有通報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。