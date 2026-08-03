回酸盧秀燕 龔明鑫：地方政府事前多查幾次 就不會發生致癌油事件

台中地檢署揭露台糖5月即得知中聯油脂苯駢芘超標，但並未通報主管機關，台中市長盧秀燕質疑中央蓋牌還護航台糖。經濟部長龔明鑫指出，台糖只是買家，非通報義務人或油品所有人，但事前查驗顯然多少有嚇阻力，「如果地方政府事前多查幾次，不良廠商應該會有所警覺，就不會發生這樣的事情。」

行政院長卓榮泰則說，「部長已經說得很清楚，台糖該通報的時候就有通報」。

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標風波，台中地院指台糖今年5月通報中聯油脂311號油槽原料油檢驗不合格，遭外界質疑台糖有蓋牌之嫌。台中市長盧秀燕批評，台糖身為國營企業，發現有致癌的苯駢芘沒有通報就是吃案，並稱經濟部護航台糖。

龔明鑫今日出席活動時受訪指出，此事還是需要系統性調查，衛福部、台南市政府、高雄市政府都已說明，這批油屬於半成品，目前還封存在中聯廠區的油桶中，未販賣到市面上，並非通報標的，台糖公司也不是通報義務人，而台糖公司也並非油品的所有人，若要通報，理應是中聯公司向地方政府通報，才是正辦。

針對盧秀燕質疑，龔明鑫說，從此次經驗來看，台糖公司事前查驗發現問題，便拒收、封存油品，沒有販賣，顯示「有去查，多多少少還是有一點點嚇阻作用」。但台糖公司不是查驗的主政機關，只是一個買家，真正的查驗機關是地方政府，如果地方政府事前多去查幾次，不良廠商應該會有所警覺，就不會發生這樣的事情。