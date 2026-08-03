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在野質疑台糖未通報中聯毒油 卓榮泰：台糖該通報的時候就有通報

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照

毒油風暴延燒，台糖公司被台中地院揭露5月就知道中聯油脂苯駢芘超標，國民黨立院黨團書記長林沛祥批評，經濟部身為台糖的主管機關，到底是在監督還是在護航？睜眼說瞎話。行政院長卓榮泰今天受訪指出，已經說得很清楚，台糖該通報的時候就有通報。

對於相關風波，台糖昨天表示，台糖採購的是原料、不是產品，並非食安法所要求的通報義務人，與南僑等廠商的狀況不同。經濟部說，通報義務不應無限上綱，將持續要求台糖以更高食安標準自我要求，並在高雄市政府督導下完成更多自主檢查項目。

衛福部長石崇良昨表示，經高雄市衛生局調查，確認為粗膠原油檢驗結果，並非最終食用油品檢驗，依法無須強制通報，說要追究台糖、高雄市衛生局，「我就不了解這個邏輯」。

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