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中市今起公開銷毀364公噸問題油品 盧秀燕：杜絕流入市面

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，為避免問題油品再次流入市面，市府今日起啟動公開銷毀作業。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕表示，為避免問題油品再次流入市面，市府今日起啟動公開銷毀作業。記者余采瀅／攝影

致癌油風暴延燒一個月，台中市長盧秀燕表示，為避免問題油品再次流入市面，市府今日起啟動公開銷毀作業，將分兩組進廠銷毀，由衛生局、環保局及經發局組成跨局處小組進廠監督，並邀請中央共同參與，全程把關銷毀程序。

中市衛生局長曾梓展表示，今天中央有派員進廠，其中福懋公司共246.296公噸，將送新北承德公司作為生質柴油原料，預計8月3至8日完成；另福壽公司共118.213公噸，將送高雄永瑞公司作成生質柴油，預計8月4日可完成銷毀。

盧秀燕指出，中聯問題油品製成的產品目前集中存放於福壽及福懋廠區，市府今日同步派員進廠監督銷毀，預計銷毀數量達364公噸，將轉作為永續航空燃油原料、生質柴油以及其他生質燃料等用途，確保問題油品依法完成處理，不再流入市面。

盧秀燕強調，市府秉持公開透明原則辦理問題油品後續處置，讓社會大眾共同監督；從下架、保管到銷毀均依法查核、全程監督，也將持續與中央合作嚴格把關，杜絕問題油品回流市場。

盧秀燕 中聯 柴油

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