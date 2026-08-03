台糖知情不報是「好寶寶」？ 白委嗆經部丟人現眼：食安標準只有更低

中聯毒油事件持續延燒，台糖公司遭爆知情未通報。經濟部今天稱其「用高標準自我檢驗的好寶寶」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，面對台糖明顯失職的行為，經濟部一路護航，真的是丟人現眼，「食安標準沒有最低，只有更低」，經濟部長龔明鑫還要卸責到何時。

台中地方法院上周裁定中聯油脂廠長陳明榮收押禁見，同時爆出台糖公司早在5月就向中聯通報油品苯駢芘異常。經濟部今天在臉書發文指出，台糖也是本次事件受害者，在原料就發現檢驗不符標準、退回給賣家，從原料至產品均嚴格把關，「台糖都是用高標準自我檢驗的好寶寶」。

針對經濟部的說法，陳清龍受訪時表示，台糖早在5月就驗出中聯油品含一級致癌物超標，然而作為國營企業卻知情不報、隱匿吃案，並且讓毒油持續流入市面，根本沒有把人民的食安放在心上。如果提早1個半月知情，主管機關是否就能提早行動？社會大眾是否能有更多預警？是否能讓少一點毒油被無辜的民眾吃下肚？

陳清龍批評，面對台糖明顯失職的行為，上級機關經濟部竟然一路護航，不但宣稱台糖是「用高標準自我檢驗的好寶寶」，甚至還拿市場的爛菜葉來比喻「通報義務不能無限上綱」，真的是丟人現眼，「食安標準沒有最低，只有更低」，請問龔明鑫還要替失職的國營企業卸責到何時？

陳清龍質疑，到底是誰決定不要通報？行政院、經濟部又是何時知情？為何在立法院報告隻字未提？行政院長卓榮泰應該出面公開所有決策流程。