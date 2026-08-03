快訊

Google Pixel手機狂耗電！官方稱修復遭打臉 想省電改3設定

健檢血糖正常別安心太早！醫示警恐藏糖尿病、失智危機

汐止驚見直升機卡路口！螺旋槳勾斷電纜 大同路口號誌全亂

聽新聞
0:00 / 0:00

台糖知情不報是「好寶寶」？ 白委嗆經部丟人現眼：食安標準只有更低

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台糖公司5月驗出「粗膠原油」苯駢芘超標，經濟部回應台糖不是法定通報義務人，甚至形容台糖是「用高標準自我檢驗自己的好寶寶」，圖為台糖的產品。圖。聯合報系資料照片
台糖公司5月驗出「粗膠原油」苯駢芘超標，經濟部回應台糖不是法定通報義務人，甚至形容台糖是「用高標準自我檢驗自己的好寶寶」，圖為台糖的產品。圖。聯合報系資料照片

中聯毒油事件持續延燒，台糖公司遭爆知情未通報。經濟部今天稱其「用高標準自我檢驗的好寶寶」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，面對台糖明顯失職的行為，經濟部一路護航，真的是丟人現眼，「食安標準沒有最低，只有更低」，經濟部長龔明鑫還要卸責到何時。

台中地方法院上周裁定中聯油脂廠長陳明榮收押禁見，同時爆出台糖公司早在5月就向中聯通報油品苯駢芘異常。經濟部今天在臉書發文指出，台糖也是本次事件受害者，在原料就發現檢驗不符標準、退回給賣家，從原料至產品均嚴格把關，「台糖都是用高標準自我檢驗的好寶寶」。

針對經濟部的說法，陳清龍受訪時表示，台糖早在5月就驗出中聯油品含一級致癌物超標，然而作為國營企業卻知情不報、隱匿吃案，並且讓毒油持續流入市面，根本沒有把人民的食安放在心上。如果提早1個半月知情，主管機關是否就能提早行動？社會大眾是否能有更多預警？是否能讓少一點毒油被無辜的民眾吃下肚？

陳清龍批評，面對台糖明顯失職的行為，上級機關經濟部竟然一路護航，不但宣稱台糖是「用高標準自我檢驗的好寶寶」，甚至還拿市場的爛菜葉來比喻「通報義務不能無限上綱」，真的是丟人現眼，「食安標準沒有最低，只有更低」，請問龔明鑫還要替失職的國營企業卸責到何時？

陳清龍質疑，到底是誰決定不要通報？行政院、經濟部又是何時知情？為何在立法院報告隻字未提？行政院長卓榮泰應該出面公開所有決策流程。

台糖 食安 龔明鑫 經濟部 苯駢芘

延伸閱讀

經濟部稱台糖好寶寶「通報義務不應無限上綱」 藍批護航

致癌油案知情不報？經濟部：台糖是受害者也是好寶寶

【重磅快評】台糖知情不「爆」撇責 經濟部還敢讚是好寶寶

台糖5月就知苯駢芘超標 黃國昌：卓揆7月立院才報告會不知道嗎？

相關新聞

油不得你再出續集「言不油衷」 萊爾校長也入鏡

「萊爾校長」製作人、國民黨新媒體部前主任韋淳祐製作反毒油影片「油不得你」，遭控用深偽技術模仿賴清德總統的聲音，被刑事局登門關切。韋淳祐今宣布再推出續集「言不油衷」，不僅萊爾校長再入鏡，還出現一位手拿紅酒在衛福部前舉行記者會的新角色。韋淳祐說，這一個月，記者會開很多場，質詢答很多題，新聞稿發很多份，「結果說得最誠實的，是那桶油。」

經濟部稱台糖好寶寶「通報義務不應無限上綱」 藍批護航

致癌油事件延燒，台糖遭台中地院揭露5月就已知道苯駢芘超標，經濟部昨天稱，「通報義務不應無限上綱」。國民黨立院黨團書記長林沛祥今天質疑，經濟部身為台糖的主管機關，到底是在監督還是在護航？

台糖拒收致癌油原料未通報惹議 南市議員轟中央地方食安機制失靈

中聯油脂致癌油風波延燒，近期爆出台糖公司5月即驗出苯駢芘超標，台南市議員林燕祝今質詢指出，台糖身為國營事業，在發現原料有毒後為何未主動通報主管機關，導致毒油恐已流入市面，也質疑政府食安通報機制存在嚴重漏洞。

台糖沒通報毒油 盧秀燕：不能因台糖董座是「賴友友」就不通報

食用油風暴持續延燒，「門神」爭議擴大。台中市長盧秀燕昨直指台糖公司早在今年5月即發現產品含有致癌物，卻未依法通報。盧秀燕今痛批，中央兩大部會不斷替台糖護航，企圖吃案，不能因為台糖董事長是「賴友友」，就不用通報，人民看不下去。

台糖知情不報是「好寶寶」？ 白委嗆經部丟人現眼：食安標準只有更低

中聯毒油事件持續延燒，台糖公司遭爆知情未通報。經濟部今天稱其「用高標準自我檢驗的好寶寶」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，面對台糖明顯失職的行為，經濟部一路護航，真的是丟人現眼，「食安標準沒有最低，只有更低」，經濟部長龔明鑫還要卸責到何時。

台糖無義務通報毒油？殷瑋轟「廢話」列法條五問賴政府

中聯油脂致癌油風波延燒，台中地院指台糖5月就知道中聯苯駢芘超標一事。北市研考會主委殷瑋今天也提出五點問賴政府：「台糖驗到毒油不必通報？」、「廢話，當然應該通報！」殷瑋今天在臉書提出五點，表示台糖驗到毒油，當然要通報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。