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台糖毒油屬半成品無須通報？ 中市衛生局長揭這原因「理應通報」
中聯油脂致癌油案延燒，台中地檢法官揭露台糖5月就反映苯駢芘超標，但卻僅通報中聯油脂換貨，未通報主管機關。中市衛生局長曾梓展指出，台南市與高雄市食品安全管理自治條例，法規中規範「食品」要通報，台中市食品安全管理自治條例則是「產品」須通報，不過食安法的效力大於地方自治條例，從食安法理論上要通報。
中聯油脂廠長陳明榮1日遭羈押禁見，裁定理由提到中聯早在5月就接獲台糖通知，311號油槽原料油苯駢芘（BaP）超標，卻隱匿消息，外界質疑台糖未通報。
台中市長盧秀燕昨受訪表示，台糖公司5月份就已經發現「苯駢芘」的致癌物，台糖是國營事業，但發現苯駢芘竟然沒有通報，不只蓋牌，而且還吃案。
衛福部長石崇良昨表示，經高雄市衛生局調查，確認為粗膠原油檢驗結果，並非最終食用油品檢驗，依法無須強制通報，說要追究台糖、高雄市衛生局，「我就不了解這個邏輯」。
曾梓展指出，台南市與高雄市食品安全管理自治條例，法規中規範「食品」要通報，台中市食品安全管理自治條例則是「產品」須通報。中央把台糖的油品當成「原料」，法規中沒有對原料有特別規範，認定上就有爭議，不過，食安法的效力是大於地方自治條例，從食安法理論上要通報。
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