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台糖無義務通報毒油？殷瑋轟「廢話」列法條五問賴政府

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中聯致癌油食安風暴延燒，台中地院昨重開羈押庭，法官揭露陳5月就經台糖公司反映苯駢芘超標。聯合報系資料照
中聯致癌油食安風暴延燒，台中地院昨重開羈押庭，法官揭露陳5月就經台糖公司反映苯駢芘超標。聯合報系資料照

中聯油脂致癌油風波延燒，台中地院指台糖5月就知道中聯苯駢芘超標一事。北市研考會主委殷瑋今天也提出五點問賴政府：「台糖驗到毒油不必通報？」、「廢話，當然應該通報！」殷瑋今天在臉書提出五點，表示台糖驗到毒油，當然要通報。

殷瑋說，第一「台糖不是國營事業嗎？」「真的以為是餐廳去市場買菜，看到爛菜葉不買而已？你是買菜郎？」殷說，

驗出超標七倍的事，台糖有責任、有管道，不能甩手說「關我什麼事，法律又沒規定」，經濟部也失格失能失德，這一次的公開發言，絕對是龔部門之恥。

第二，食安法跟你說不用通報？殷瑋說，除經濟部外，衛福部也在洗地。衛福部長石崇良說，台糖驗的那批，是粗油，是原料，是半成品，因此不用通報。但「食安法」規定通報義務是在第七條：食品業者在發現「產品」有危害衛生安全之虞時，應即通報主管機關。 食安法第七條，食品業者應將其產品「原材料」、「半成品」或「成品」送去檢驗，就在食安法同一條裡，指明產品原材料、半成品、成品，哪一種，哪個階段，都要驗。如果發現有危害衛生安全之虞，就通報主管機關。

第三，毒素衛生標準說拿來加工的，不算嗎？殷瑋說，最強菜農林佳新就指出，由食安法第17條而來的「食品中汙染物質及毒素衛生標準」附表三規定得更直接。苯駢芘的限量標準適用於直接供食用的油脂，以及「作為食品加工使用的油脂」。請問，台糖買這批中聯貨，是不是油脂？是不是要做食品加工？是不是要拿來做沙拉油？14.7ppb是不是超過2ppb？

第四，經濟部法規系統沒叫你報嗎？殷瑋點出，經濟部訂有「災害及緊急事件通報程序」，明定只要事件影響民生、影響上下游產業供需、影響事業形象、可能引起媒體報導，或需要通報主管機關、地方政府，都應啟動通報程序。請問，一批苯駢芘超標七倍的毒油，會不會影響民生？會不會影響食品產業上下游？會不會影響台糖形象？會不會引發媒體關注？

第五，行政院說原料出問題也要主動報，沒在聽嗎？殷瑋表示，根據臉書粉專逆風的烏鴉指出最諷刺的事：兩年前蘇丹紅事件，行政院高喊要強化食安，白紙黑字要求食品業者「確認原料安全，若有異常應主動通報衛生機關」。台糖是不是食品業者？「原料」驗出14.7ppb算不算異常？你有沒有主動通報衛生機關？

「行政院要求民間做的，自己的國營事業做不到；經濟部要求自己做的，下屬單位做不到；食安法的衛生標準要求你做的，你當做沒看到；食安法跟你說你有通報義務，你說我不要。」殷瑋說，台糖光憑「國營事業」四個字，就該通報。結果台糖該通報時，啥也不做，現在危機來了，要保官位了，垂死病中驚坐起，竟然開始努力不懈了，官方半夜洗地、跨部門洗地。「如果查毒油是這個用心，人民早就安心了，還需要上凱道嗎？歹看。」

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