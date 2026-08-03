快訊

Google Pixel手機狂耗電！官方稱修復遭打臉 想省電改3設定

健檢血糖正常別安心太早！醫示警恐藏糖尿病、失智危機

汐止驚見直升機卡路口！螺旋槳勾斷電纜 大同路口號誌全亂

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部稱台糖好寶寶「通報義務不應無限上綱」 藍批護航

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
致癌油延燒，台糖遭台中地院揭露5月就已知道苯駢芘超標，經濟部昨天稱，「通報義務不應無限上綱」。對此。國民黨立法院黨團書記長林沛祥今天表示，經濟部身為台糖的主管機關，到底是在監督還是在護航？記者陳柄亦／攝影
致癌油延燒，台糖遭台中地院揭露5月就已知道苯駢芘超標，經濟部昨天稱，「通報義務不應無限上綱」。對此。國民黨立法院黨團書記長林沛祥今天表示，經濟部身為台糖的主管機關，到底是在監督還是在護航？記者陳柄亦／攝影

致癌油事件延燒，台糖遭台中地院揭露5月就已知道苯駢芘超標經濟部昨天稱，「通報義務不應無限上綱」。國民黨立院黨團書記長林沛祥今天質疑，經濟部身為台糖的主管機關，到底是在監督還是在護航？

國民黨團今天舉行「台糖通報毒油，衛福部、經濟部、高雄市政府都在隱匿包庇？」記者會。林沛祥要求行政院，立即公布 311 油槽當時究竟存放了多少公噸的油品？完整揭露該批油品的詳細流向、封存情況、回收進度與銷毀結果。經濟部與政院究竟於何時知情？為什麼沒有在食品安全會報裡面，完整揭露台糖測到超標7倍的「苯駢芘」？所有涉及延誤通報、隱匿資訊及監督不力的相關人員，均應依法嚴肅究責，絕不能因為涉及國營事業就高高舉起、輕輕放下。

針對經濟部說台糖是好寶寶並稱超標原料不是「食品安全衛生管理法」通報標的。國民黨首席副書記長許宇甄表示，面對如此嚴重的失職，經濟部居然還出面幫台糖辯解，完全是睜眼說瞎話。身為國營事業，第一個念頭，不是保護全民的健康，而是關起門來拒收自保，沒有通報主管機關，更沒有追查這批毒油的流向，台糖全都裝作沒看到，這就是賴政府治理下的國營企業保護自己，卻把全民的健康，暴露在極致的風險之中。

國民黨立委王鴻薇表示，整件事情就是綠綠相護、食安破大洞。如果不是上周中聯油脂廠長陳明榮被羈押，法院提出5月15日台糖已經發現苯駢芘超標7倍，中聯油脂涉及隱匿不報，大家還不知道原來國營事業台糖公司早就知情，卻沒有通報地方主管機關，也沒有通報經濟部或提醒衛福部。

王鴻薇說，台糖董事長吳明昌除了是食品安全專家，之前也是屏東「信賴之友」會執行長，是妥妥的「賴友友」。過去台糖包庇前董事長吳乃仁，吳乃仁欠台糖1.7億元可以不用追究，發現中聯油脂苯駢芘超標7倍也不追究，到底要當誰的門神？

國民黨立委陳菁徽表示，衛福部長石崇良昨天說，不知道究責台糖的責任在哪、邏輯在哪，但消費大眾才要說不知道石崇良的邏輯在哪？石崇良之前也說，食藥署長姜至剛定的20％下架門檻「怪怪的」，趕緊髮夾彎還說自己會負起全責，請問現在石崇良的責任在哪？她上周索資7月4日的中聯油脂會議報告，到現在1周了還是交不出來，還要隱匿國人到何時？「除了毒油該下架，最該下架的就是你們這群人！」

台糖 經濟部 超標 苯駢芘 衛福部 食安 毒油究責 致癌沙拉油

延伸閱讀

【重磅快評】台糖知情不「爆」撇責 經濟部還敢讚是好寶寶

在野痛批…毒油起點 5月知情的台糖

經濟部稱要台糖通報是無限上綱 李善植：台南自治條例規定也要通報

台糖未通報石崇良辯解 藍：高風險原料可默許？

相關新聞

油不得你再出續集「言不油衷」 萊爾校長也入鏡

「萊爾校長」製作人、國民黨新媒體部前主任韋淳祐製作反毒油影片「油不得你」，遭控用深偽技術模仿賴清德總統的聲音，被刑事局登門關切。韋淳祐今宣布再推出續集「言不油衷」，不僅萊爾校長再入鏡，還出現一位手拿紅酒在衛福部前舉行記者會的新角色。韋淳祐說，這一個月，記者會開很多場，質詢答很多題，新聞稿發很多份，「結果說得最誠實的，是那桶油。」

經濟部稱台糖好寶寶「通報義務不應無限上綱」 藍批護航

致癌油事件延燒，台糖遭台中地院揭露5月就已知道苯駢芘超標，經濟部昨天稱，「通報義務不應無限上綱」。國民黨立院黨團書記長林沛祥今天質疑，經濟部身為台糖的主管機關，到底是在監督還是在護航？

台糖拒收致癌油原料未通報惹議 南市議員轟中央地方食安機制失靈

中聯油脂致癌油風波延燒，近期爆出台糖公司5月即驗出苯駢芘超標，台南市議員林燕祝今質詢指出，台糖身為國營事業，在發現原料有毒後為何未主動通報主管機關，導致毒油恐已流入市面，也質疑政府食安通報機制存在嚴重漏洞。

台糖沒通報毒油 盧秀燕：不能因台糖董座是「賴友友」就不通報

食用油風暴持續延燒，「門神」爭議擴大。台中市長盧秀燕昨直指台糖公司早在今年5月即發現產品含有致癌物，卻未依法通報。盧秀燕今痛批，中央兩大部會不斷替台糖護航，企圖吃案，不能因為台糖董事長是「賴友友」，就不用通報，人民看不下去。

台糖知情不報是「好寶寶」？ 白委嗆經部丟人現眼：食安標準只有更低

中聯毒油事件持續延燒，台糖公司遭爆知情未通報。經濟部今天稱其「用高標準自我檢驗的好寶寶」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，面對台糖明顯失職的行為，經濟部一路護航，真的是丟人現眼，「食安標準沒有最低，只有更低」，經濟部長龔明鑫還要卸責到何時。

台糖無義務通報毒油？殷瑋轟「廢話」列法條五問賴政府

中聯油脂致癌油風波延燒，台中地院指台糖5月就知道中聯苯駢芘超標一事。北市研考會主委殷瑋今天也提出五點問賴政府：「台糖驗到毒油不必通報？」、「廢話，當然應該通報！」殷瑋今天在臉書提出五點，表示台糖驗到毒油，當然要通報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。