經濟部稱台糖好寶寶「通報義務不應無限上綱」 藍批護航

致癌油事件延燒，台糖遭台中地院揭露5月就已知道苯駢芘超標，經濟部昨天稱，「通報義務不應無限上綱」。國民黨立院黨團書記長林沛祥今天質疑，經濟部身為台糖的主管機關，到底是在監督還是在護航？

國民黨團今天舉行「台糖通報毒油，衛福部、經濟部、高雄市政府都在隱匿包庇？」記者會。林沛祥要求行政院，立即公布 311 油槽當時究竟存放了多少公噸的油品？完整揭露該批油品的詳細流向、封存情況、回收進度與銷毀結果。經濟部與政院究竟於何時知情？為什麼沒有在食品安全會報裡面，完整揭露台糖測到超標7倍的「苯駢芘」？所有涉及延誤通報、隱匿資訊及監督不力的相關人員，均應依法嚴肅究責，絕不能因為涉及國營事業就高高舉起、輕輕放下。

針對經濟部說台糖是好寶寶並稱超標原料不是「食品安全衛生管理法」通報標的。國民黨首席副書記長許宇甄表示，面對如此嚴重的失職，經濟部居然還出面幫台糖辯解，完全是睜眼說瞎話。身為國營事業，第一個念頭，不是保護全民的健康，而是關起門來拒收自保，沒有通報主管機關，更沒有追查這批毒油的流向，台糖全都裝作沒看到，這就是賴政府治理下的國營企業保護自己，卻把全民的健康，暴露在極致的風險之中。

國民黨立委王鴻薇表示，整件事情就是綠綠相護、食安破大洞。如果不是上周中聯油脂廠長陳明榮被羈押，法院提出5月15日台糖已經發現苯駢芘超標7倍，中聯油脂涉及隱匿不報，大家還不知道原來國營事業台糖公司早就知情，卻沒有通報地方主管機關，也沒有通報經濟部或提醒衛福部。

王鴻薇說，台糖董事長吳明昌除了是食品安全專家，之前也是屏東「信賴之友」會執行長，是妥妥的「賴友友」。過去台糖包庇前董事長吳乃仁，吳乃仁欠台糖1.7億元可以不用追究，發現中聯油脂苯駢芘超標7倍也不追究，到底要當誰的門神？

國民黨立委陳菁徽表示，衛福部長石崇良昨天說，不知道究責台糖的責任在哪、邏輯在哪，但消費大眾才要說不知道石崇良的邏輯在哪？石崇良之前也說，食藥署長姜至剛定的20％下架門檻「怪怪的」，趕緊髮夾彎還說自己會負起全責，請問現在石崇良的責任在哪？她上周索資7月4日的中聯油脂會議報告，到現在1周了還是交不出來，還要隱匿國人到何時？「除了毒油該下架，最該下架的就是你們這群人！」