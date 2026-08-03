快訊

桃園為何無市立醫院？ 張善政：市府給3大學土地 中央不給錢蓋

「油不得你」續集上線！萊爾校長再入鏡 製作人：最誠實是那桶油

全民瘋「四貸同堂」！不只怕錯過台股行情 理專也推了一把

聽新聞
0:00 / 0:00

台糖拒收致癌油原料未通報惹議 南市議員轟中央地方食安機制失靈

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局今已前往台糖總公司實地訪查，釐清總公司對所屬工廠的管理監督機制，以及是否善盡食品安全管理責任。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局今已前往台糖總公司實地訪查，釐清總公司對所屬工廠的管理監督機制，以及是否善盡食品安全管理責任。圖／南市衛生局提供

中聯油脂致癌油風波延燒，近期爆出台糖公司5月即驗出苯駢芘超標，台南議員林燕祝今質詢指出，台糖身為國營事業，在發現原料有毒後為何未主動通報主管機關，導致毒油恐已流入市面，也質疑政府食安通報機制存在嚴重漏洞。

對此，衛生局長李翠鳳回應，由於台糖的工廠位於高雄，且該批原料屬於「半成品」而非「食品成品」，依現行法規，業者無須就原料異常向台南市通報，且因尚未進入製程，台糖並未向高雄市或食藥署通報。

林燕祝說，台糖5月15日便知悉苯芘超標，5月18日拒收該批原料，但台南市政府衛生局卻直到8月2日才接獲訊息。她也痛批，台糖拒收問題油原料，但不代表這批毒油不會流向其他廠商，中央與地方政府各行其是，「爛成一團」，更讓人民淪為食安白老鼠。

林燕祝要求，台南市政府應自立自強，訂定比中央更嚴格的「食安自治條例」，並要求業者無論是半成品或原料發現異常，皆須限時通報，且國營事業應有社會責任，不應鑽法規漏洞，市府必須拿出魄力保障市民健康。法制處長楊璿圓表示，若現行法規未明定處罰，未來確實可朝修正自治條例方向努力。

衛生局也說明，台糖拒收中聯油脂半成品油品，屬原料端管理事項，尚未進入食品流通或供作食品使用，並非「台南市食品安全管理自治條例」第8條規定所稱食品，因此，業者無該條通報義務；台中市政府衛生局針對中聯油脂經退貨後，未即時掌握，容有執法疏失之責。

衛生局強調，今已前往台糖總公司實地訪查，經查，台糖已就檢出異常原料依契約辦理拒收，相關原料未流入市場，未涉及市售產品流通。食品安全攸關市民健康，市府絕不因此鬆懈，將持續從嚴管理食用油品安全，加強督導轄內食品業者落實食品安全管理制度。

中聯油脂致癌油事件延燒，台南市議員林燕祝（右）今質詢質疑，台糖5月已驗出原料苯駢芘超標卻未通報，要求市府檢討食安通報機制。圖／取自南市議會直播
中聯油脂致癌油事件延燒，台南市議員林燕祝（右）今質詢質疑，台糖5月已驗出原料苯駢芘超標卻未通報，要求市府檢討食安通報機制。圖／取自南市議會直播

台南市衛生局今已前往台糖總公司實地訪查，衛生局表示，經查台糖拒收尚未進入食品製程的半成品原料，依現行法規無通報義務，但將持續加強食用油品安全管理。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局今已前往台糖總公司實地訪查，衛生局表示，經查台糖拒收尚未進入食品製程的半成品原料，依現行法規無通報義務，但將持續加強食用油品安全管理。圖／南市衛生局提供

台糖 食安 機制 台南 議員

延伸閱讀

台糖捲入苯駢芘風波 南市衛生局：啟動行政調查釐清責任

南市查台糖 高市府：責任屬中聯

台糖5月早知致癌油 國民黨要求公布決策過程、對決策鏈究責

台糖：5月即拒收中聯超標粗油 非食安法通報義務人

相關新聞

油不得你再出續集「言不油衷」 萊爾校長也入鏡

「萊爾校長」製作人、國民黨新媒體部前主任韋淳祐製作反毒油影片「油不得你」，遭控用深偽技術模仿賴清德總統的聲音，被刑事局登門關切。韋淳祐今宣布再推出續集「言不油衷」，不僅萊爾校長再入鏡，還出現一位手拿紅酒在衛福部前舉行記者會的新角色。韋淳祐說，這一個月，記者會開很多場，質詢答很多題，新聞稿發很多份，「結果說得最誠實的，是那桶油。」

台糖沒通報毒油 盧秀燕：不能因台糖董座是「賴友友」就不通報

食用油風暴持續延燒，「門神」爭議擴大。台中市長盧秀燕昨直指台糖公司早在今年5月即發現產品含有致癌物，卻未依法通報。盧秀燕今痛批，中央兩大部會不斷替台糖護航，企圖吃案，不能因為台糖董事長是「賴友友」，就不用通報，人民看不下去。

致癌油案知情不報？經濟部：台糖是受害者也是好寶寶

中聯油脂苯駢芘超標，外界質疑台糖事先知情卻未通報主管機關，台糖除強調並非通報義務人外，經濟部今日也表示，台糖是受害者，也是「用高標準自我檢驗自己的好寶寶」。

台糖毒油超標未通報 蔣萬安轟中央失能：卓榮泰還要戀棧？

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天共同出席萬大中和樹林線主線動態測試視察。蔣萬安受訪時再度針對毒油事件開砲，批評國營事業台糖早在今年5月就發現毒油超標，卻不需要通報，政府甚至出面辯解，顯示中央處理事件的心態令人質疑。

台糖拒收致癌油原料未通報惹議 南市議員轟中央地方食安機制失靈

中聯油脂致癌油風波延燒，近期爆出台糖公司5月即驗出苯駢芘超標，台南市議員林燕祝今質詢指出，台糖身為國營事業，在發現原料有毒後為何未主動通報主管機關，導致毒油恐已流入市面，也質疑政府食安通報機制存在嚴重漏洞。

林靜儀稱台糖反映是粗油半成品 鄭照新打臉：食安法包含原料

中聯油脂致癌油案延燒，台中地院裁定羈押中聯油脂廠長陳明榮的新聞稿揭露，台糖5月就反映苯駢芘超標，但中聯油脂卻涉嫌隱匿，未通報主管機關。衛福部次長林靜儀今在臉書表示，台糖反映的那批是「未精煉」的粗油半成品，而「食安法」有規定、違法要罰的，是食用油脂產品標準。對此，台中市長鄭照新批評，她應該要重新去看一下食安法，食安法第三條規定的非常明確，食品的定義是包含原料以及半成品，所以對於台糖所發現的的半成品，中央在業者通報的義務認定上應該從嚴不該從寬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。