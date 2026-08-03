台糖拒收致癌油原料未通報惹議 南市議員轟中央地方食安機制失靈

中聯油脂致癌油風波延燒，近期爆出台糖公司5月即驗出苯駢芘超標，台南市議員林燕祝今質詢指出，台糖身為國營事業，在發現原料有毒後為何未主動通報主管機關，導致毒油恐已流入市面，也質疑政府食安通報機制存在嚴重漏洞。

對此，衛生局長李翠鳳回應，由於台糖的工廠位於高雄，且該批原料屬於「半成品」而非「食品成品」，依現行法規，業者無須就原料異常向台南市通報，且因尚未進入製程，台糖並未向高雄市或食藥署通報。

林燕祝說，台糖5月15日便知悉苯芘超標，5月18日拒收該批原料，但台南市政府衛生局卻直到8月2日才接獲訊息。她也痛批，台糖拒收問題油原料，但不代表這批毒油不會流向其他廠商，中央與地方政府各行其是，「爛成一團」，更讓人民淪為食安白老鼠。

林燕祝要求，台南市政府應自立自強，訂定比中央更嚴格的「食安自治條例」，並要求業者無論是半成品或原料發現異常，皆須限時通報，且國營事業應有社會責任，不應鑽法規漏洞，市府必須拿出魄力保障市民健康。法制處長楊璿圓表示，若現行法規未明定處罰，未來確實可朝修正自治條例方向努力。

衛生局也說明，台糖拒收中聯油脂半成品油品，屬原料端管理事項，尚未進入食品流通或供作食品使用，並非「台南市食品安全管理自治條例」第8條規定所稱食品，因此，業者無該條通報義務；台中市政府衛生局針對中聯油脂經退貨後，未即時掌握，容有執法疏失之責。

衛生局強調，今已前往台糖總公司實地訪查，經查，台糖已就檢出異常原料依契約辦理拒收，相關原料未流入市場，未涉及市售產品流通。食品安全攸關市民健康，市府絕不因此鬆懈，將持續從嚴管理食用油品安全，加強督導轄內食品業者落實食品安全管理制度。

中聯油脂致癌油事件延燒，台南市議員林燕祝（右）今質詢質疑，台糖5月已驗出原料苯駢芘超標卻未通報，要求市府檢討食安通報機制。圖／取自南市議會直播