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林靜儀稱台糖反映是粗油半成品 鄭照新打臉：食安法包含原料

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長鄭照新批評，衛福部次長林靜儀應該要重新去看一下食安法，食安法第三條規定的非常明確，食品的定義是包含原料以及半成品。記者黃寅／攝影
台中市長鄭照新批評，衛福部次長林靜儀應該要重新去看一下食安法，食安法第三條規定的非常明確，食品的定義是包含原料以及半成品。記者黃寅／攝影

中聯油脂致癌油案延燒，台中地院裁定羈押中聯油脂廠長陳明榮的新聞稿揭露，台糖5月就反映苯駢芘超標，但中聯油脂卻涉嫌隱匿，未通報主管機關。衛福部次長林靜儀今在臉書表示，台糖反映的那批是「未精煉」的粗油半成品，而「食安法」有規定、違法要罰的，是食用油脂產品標準。對此，台中市長鄭照新批評，她應該要重新去看一下食安法，食安法第三條規定的非常明確，食品的定義是包含原料以及半成品，所以對於台糖所發現的的半成品，中央在業者通報的義務認定上應該從嚴不該從寬。

鄭照新說，因為為了保護大眾消費者的權益，這一下子的延遲就會影響到非常多消費者在通路上和攔截上的延遲。所以再次強調，中央在業者通報的義務認定上應該從嚴，不該從寬。

他說，從台糖的例子可以看到，台糖已經被進場查6次，驗油10幾次，可見問題不在抽查，問題在業者發現後知情不報。這個問題台中市政府兩年前就已經5次提案，認為應該交給第三方公正檢驗單位，一旦驗到就應該通報，而不是留給廠商知情不報的空間。台糖的例子已經證明，抽查再多次，業者知情不報的問題未解決，問題就會一再的發生。

他說，衛福部次長林靜儀對於資料的瀏覽應該可以再嚴謹一點，譬如之前台中市兩年內5次向中央提案，應該補起業者自己通報的漏洞，但是她回應說她翻了衛福部的資料並沒有這個紀錄，結果後來發現都有紀錄。第二，她又認為我們7月3號所開的會議沒有紀錄，事實上它又是公開的。

鄭照新說，她一再找不到會議記錄，我想這是她的習慣問題，並不是我們沒有會議記錄。第三，在法條的搜尋上，食安法第三條也寫得非常清楚，她也沒有看到。既然有幕僚，應該多多準備好資料，她做為衛福部的代表，發言對消費者和大眾才有更高的公信力。

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