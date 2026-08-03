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綠營質疑中聯余凌冲出現台中食安會議 要求公布完整資料

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市議會黨團今召開記者會，質疑台中市府早在7月3日召開油品事件會議時，即有中聯油脂總經理余凌沖列席，但文件日期卻早了會議一天，要求盧秀燕應說明完整事件處理時序及遲未通報原因。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市議會黨團今召開記者會，質疑台中市府早在7月3日召開油品事件會議時，即有中聯油脂總經理余凌沖列席，但文件日期卻早了會議一天，要求盧秀燕應說明完整事件處理時序及遲未通報原因。記者余采瀅／攝影

食用油風暴持續延燒，民進黨台中市議會黨團今召開記者會，質疑台中市府早在7月3日召開油品事件會議時，即有中聯油脂總經理余凌沖列席，但文件日期卻早了會議一天，要求盧秀燕應說明完整事件處理時序及遲未通報原因。台中市長盧秀燕表示，台中市政府的報告已全程公開、釋出，歡迎大家轉傳。

民進黨市議員陳俞融表示，台中市政府早在7月3日召開油品事件會議時，即有中聯油脂總經理余凌沖列席，明明是7月3日的會議，文件日期卻標示7月2日，比開會早一天，究竟7月2日掌握哪些資訊？還是根本是事後補件？中聯油脂就設廠在台中，市府到底什麼時候掌握問題？為什麼不第一時間公布資訊？要求盧秀燕應說明完整事件處理時序及遲未通報原因，並釐清真相，呼籲市府不要一再甩鍋、卸責給中央。

民進黨市議員陳淑華批評，台中市政府八年來沒有主動檢驗握中聯油脂，盧秀燕沒有要追究，甚至轉移焦點、做政治操作，會議中還有什麼相關文件與內容是外界還不知道，「盧秀燕喊抓門神，但盧秀燕自己就是門神」，要求盧秀燕說清楚、講明白。

民進黨市議員江肇國、李天生、蔡耀頡、張家銨、施志昌、謝家宜、陳雅惠痛批，「查食安不是在抓交替」，台中市府不查中聯油脂，卻轉移焦點到台糖，台中市政府7月3日召開油品事件會議時，且中聯油脂總經理余凌沖列席，7月4日余凌沖與中央開會，卻又說是在串供，根本雙標，到底誰才是真正門神。

台中市副市長鄭照新表示，台中7月3日所開的會議是公開的，本來就有公開的會議紀錄，並有邀請中央，不像中央閉門黑箱的20%神秘數字，它也沒有像中央的會議避開或瞞著地方政府，沒有邀請地方政府來開會。

民進黨台中市議會黨團今召開記者會，質疑台中市府早在7月3日召開油品事件會議時，即有中聯油脂總經理余凌沖列席，但文件日期卻早了會議一天，要求盧秀燕應說明完整事件處理時序及遲未通報原因。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市議會黨團今召開記者會，質疑台中市府早在7月3日召開油品事件會議時，即有中聯油脂總經理余凌沖列席，但文件日期卻早了會議一天，要求盧秀燕應說明完整事件處理時序及遲未通報原因。記者余采瀅／攝影

食安 台中 中聯

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