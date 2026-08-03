【重磅快評】不只盧秀燕等會議記錄 陳其邁也想看答案

台中市長盧秀燕日前要求中央公布中聯致癌油專家會議紀錄，怒批有「政治門神」，綠營尋思反制，昨天台中傳出一份會議錄，指業者早一天也出席市府會議，不過，市府第一時間就公布記錄，原來只是事實釐清與專業討論，無關決策。這下球又回到中央，到底要不要公布會議記錄？不但盧秀燕在等，高雄市長陳其邁也想知道答案。

台中市長盧秀燕以護食安之姿摃上中央，她幾番措詞強烈要求中央公布7月4日的專家會議紀錄，日前偕台北市長蔣萬安開砲怒批有政治門神，直言中聯油脂苯駢芘超標，中央訂出20%免下架門檻極不合理，讓涉案業者列席更是不可原諒，痛批有官商勾結，表示「現在距離抓到政治門神只差一步」，公開要求中央立刻公布完整會議紀錄與錄音影像。

巧合的是，昨晚地方就流出一分台中市府公文，有綠營人士「爆料」，指早在中央開會的前一天（7 月 3 日），中聯總經理余凌沖就已先列席了台中市食安處的內部會議，質疑盧秀燕「嚴以律人、寬以待己」雙標。

盧市府迅速反擊，昨夜立即發布聲明，說明市府7月3日開的是「原因分析討論會」，食藥署也派人與會，純粹是要求業者報告苯駢芘異常原因，會中完全沒討論20%下架標準，這份會議紀錄早已完整公開，盧秀燕再度呼籲中央應比照相同標準，完整公開瞞著地方自行訂定「問題油未達20%免下架」神祕數字的會議記錄，不要繼續蓋牌。

平心而論，綠營這次完全沒有討到便宜，拿著地方會議記錄想打臉盧秀燕，反而搞得自己滿臉豆花。這分地方的會議錄無關決策，而且中央也有派人到場，地方政府到底要如何「嚴以律人、寬以待己」？反而是中央在次日開的專家會議莫名得出「20%免下架門檻」，民眾黨要求公布會議都已好幾個星期了，中央至今一個字也沒有公布，綠營拿已公開的盧市府公文當武器，會不會太遜了？

中央遲不公布7月4日的專家會議紀錄，所持的理由是中央為證明清白並配合司法調查，已主動將當天的會議紀錄、相關影音及文件資料函送檢調，若公布恐妨礙犯罪偵查，同時避免專家學者被「獵巫」，均採匿名機制處理。

但矛盾的是，如果20%門檻是依據科學證據得出，不是更應該公開以昭公信？如果是依據科學證據決定20%門檻，為何數日後又以行政命令推翻？中央一會兒說要護專家，避免獵巫，但沒幾天又沒經過專家會議就否決會議決議，這是那門子的尊重？保護專家難道不是蓋牌的說詞？

如果司法已介入偵查，中央的會議錄不便於公開，要問的是綠營人士為何「如獲至寶」似地拿著地方會議記錄大爆料？難道這時候就不會妨礙偵查？

進一步言，石崇良自己都說了，20%下架標準是依據2017年會議紀錄，如果是這樣，又有什麼不能公開？如果業者只參與7月4日上半場會議，未參與20%的決策，衛福部有什麼理由讓國人相信業者上半場的說詞不會影響下半場決策考量？

更說不通的是，如果20%是專家會議的決策，怎會輕易被首長一句話就否決掉？如果長官如此英明，日後還需要專家會議嗎？這場會議開得奇怪，結論也很奇怪，難怪也是專家的高雄市長陳其邁會說「食藥署同時去做20%下架是在做什麼？我讀冊（台語）讀到現在，都沒有讀過這種」。中央再不公布，只會害民進黨更慘。