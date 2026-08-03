中聯列席食藥署會議盧秀燕批當門神 莊瑞雄：參加中市府會議怎不說？

中聯油脂案風暴延燒。台中市長盧秀燕質疑，食藥署7月4日開問題油品會議時有涉案業者列席，批中央蓋牌、吃案、當門神。民進黨團幹事長莊瑞雄說，7月3日余凌冲也參加台中市府會議，中市府怎麼一句話都不講，政治操作太過明顯；至於台糖知情中聯油苯駢芘超標卻沒通報，莊瑞雄表示，跨機關是否要提前風險預警可以討論，但台糖不是一個法定義務通報人。

莊瑞雄今出席黨團輿情記者會，被問及盧秀燕質疑食藥署7月4日召開問題油品會議，涉案業者中聯油脂總經理余凌冲列席，還質疑台糖早已掌握致癌油資訊卻未通報，批中央在整起事件蓋牌、吃案、當門神。

對此，莊瑞雄回應，檢視一件事實標準要一致，余凌冲7月3日參加台中市府會議，7月4日列席衛福部會議，怎麼參加中市府會議，中市府就一句話都不講？政治操作太過明顯了。

莊瑞雄說，問題點在於為什麼製造商中聯拖了一個月，問題油隱匿不通報？甚至在7月4參加衛福部這場專家會議裡面，業者提供製程改進其實是被專家會議打臉的。

莊瑞雄也說，站在民進黨立法院黨團的立場，絕對要求如果有違法的，那就一定查辦到底。以這次台糖的預收中聯這一批原料來看，台糖5月15日得知中聯311油脂的原料超標，是原料超標台糖就拒收，但食安法不是規範原料，而是成品不能超標，因此這批被台糖退回的原料，中聯可能去當工業用品、垃圾或農業用品，怎麼使用不在食安法規定。

莊瑞雄指出，對於原料部分，跨機關是否要提前做風險預警？如果跨機關之間知道了，要不要加入法定通報的一個責任？這個可以討論。台糖拒收這一批原料，且台糖本身不是一個法定義務通報人，真正法定義務通報人是中聯，所以問題不要失焦，黨團支持檢調嚴查、嚴辦，該怎麼重罰，按照事實、證據，相信國人同胞標準要求都是一致。