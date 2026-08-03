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台糖毒油超標未通報 蔣萬安轟中央失能：卓榮泰還要戀棧？
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天共同出席萬大中和樹林線主線動態測試視察。蔣萬安受訪時再度針對毒油事件開砲，批評國營事業台糖早在今年5月就發現毒油超標，卻不需要通報，政府甚至出面辯解，顯示中央處理事件的心態令人質疑。
蔣萬安表示，如果連國營事業台糖早在5月就發現毒油超標，都可以不需要通報，政府還出面幫忙辯解，「你就可以知道這個政府是用什麼心態在處理毒油事件」。
他指出，衛福部稱台糖是「最佳示範」，經濟部則表示台糖並非檢舉單位，因此不需要通報，但這樣的說法人民無法接受。
蔣萬安進一步批評，事件反映的不只是單一部會問題，而是包括衛福部、經濟部及國營事業台糖在內，「整個政府整體的失能」。
蔣萬安也將矛頭指向行政院長卓榮泰及總統賴清德，反問卓榮泰是否還要持續戀棧，賴清德是否還要持續神隱，不出面道歉，也不對外作出清楚交代。
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