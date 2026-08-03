台糖毒油超標未通報 蔣萬安轟中央失能：卓榮泰還要戀棧？

中聯油脂致癌油案延燒，台中地院裁定羈押中聯油脂廠長陳明榮的新聞稿揭露，台糖5月就反映苯駢芘超標，但中聯油脂卻涉嫌隱匿，未通報主管機關。衛福部次長林靜儀今在臉書表示，台糖反映的那批是「未精煉」的粗油半成品，而「食安法」有規定、違法要罰的，是食用油脂產品標準。對此，台中市長鄭照新批評，她應該要重新去看一下食安法，食安法第三條規定的非常明確，食品的定義是包含原料以及半成品，所以對於台糖所發現的的半成品，中央在業者通報的義務認定上應該從嚴不該從寬。

2026-08-03 12:34