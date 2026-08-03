致癌油案中市府被批雙標 鄭照新嗆周軒：請向中央要20％黑箱紀錄

致癌油事件延燒，藍綠攻防不斷。台中市長盧秀燕日前公開質疑，衛福部7月4日召開專家會議時，竟讓中聯油脂總經理余凌沖列席，懷疑中央有「門神」護航。政治工作者周軒則指指出余凌沖7月3日同樣曾出席台中市食安處會議，批評國民黨雙標。對此，台中市副市長鄭照新說，這是笑話，並提出市府會議和中央有3大不同，希望周軒能同樣以前立委柯建銘辦公室名義，向衛福部索取「20％黑箱會議」完整紀錄，

鄭照新說，第一，台中這場會議是公開的，有公開的會議記錄。第二，會議有邀請中央參加。第三，會議沒有中央20%的神秘數字，他也沒有像中央的會議避開或者是瞞著地方政府，或不邀請地方政府來參與開會。

他說，民進黨柯前總召的資深辦公室同仁周軒有發文說到此事，他也公開的請他以他可前總召這樣的巨大的影響力發函給衛福部，去索取這樣連我們都還沒有看到的、這樣的蓋牌會議的會議記錄的全文，希望讓這樣的資訊能夠透明，以昭天下之公議。

周軒在臉書發文指出，他「取得」一份台中市政府7月3日的會議紀錄，內容顯示中聯油脂總經理余凌沖曾列席台中市食藥處會議。周軒質疑，台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安曾批評，余凌沖出席衛福部7月4日會議「不可原諒」，並指中央疑有「門神」護航；但若依相同標準檢視，余凌沖同樣列席台中市府會議，性質又該如何認定？他質疑相關說法存在標準不一的問題。

鄭照新昨晚也在個人臉書發文，且親自到周軒貼文留言，指出台中市召開油品專案會議時，中央相關單位全程與會，且會中從未討論、也未採用「20％下架標準」，市府會議紀錄均完整保存並對外公開，經得起檢驗。

他反批真正有爭議的是中央，包括「瞞著地方」、「神秘20％數字來源不明」以及「會議紀錄蓋牌」三大疑點，呼籲中央正面回應外界質疑，公開決策內容與形成過程，避免食安風暴持續延燒。