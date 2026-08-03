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台糖未通報石崇良辯解 藍：高風險原料可默許？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
衛福部長石崇良。中央社
衛福部長石崇良。中央社

「難道中央不用有人負責嗎？」台中地院中聯毒油案的新聞稿揭露台糖公司5月15日即驗出中聯粗膠原油的苯駢芘超標7倍，卻未通報主管機關，引發藍白強力砲轟。衛福部長石崇良說明，粗膠原油屬製程中的半成品原料，並非《食安法》通報義務範疇，且台糖歷次檢驗均合格。

對此，國民黨團書記長林沛祥指出，根據食藥署2024年3月的規定，「食品業者只要發現原料有危害食安之餘，應該立即停止使用，並通報主管機關」，按照台糖、經濟部與衛福部的說法，以後高風險原料都可以不用講，相關說詞顯示政府失職失能。

未進入供應鏈

石崇良表示，《食安法》第17條係針對最終食用油品訂出苯駢芘標準，並非針對半成品原料。台糖5月11日赴台中中聯取貨前送驗，15日取得報告，確認粗膠原油苯駢芘達14.7ppb、超出2ppb標準，隨即於5月18日告知得標廠商福懋不符提貨標準，要求換貨，該批問題油自始至終以鉛封形式存放於中聯廠內，從未進入台糖供應鏈、工廠或倉庫。

石崇良強調，高雄市衛生局已確認上述為粗膠原油檢驗結果，依法無須強制通報，「現在說要去追究台糖、追究高雄市衛生局，我就不了解這個邏輯？」。台糖今年自主檢驗12次、高雄市衛生局抽驗12次、食藥署抽驗8次，合計32次均合格，顯見油品安全無虞。

台糖2日也表示，台糖採購的是原料、不是產品，並非食安法所要求的通報義務人，與南僑等廠商的狀況不同。經濟部說，通報義務不應無限上綱，將持續要求台糖以更高食安標準自我要求，並在高雄市政府督導下完成更多自主檢查項目。

有問題就該通報

不過藍白兩黨對此說法均不買帳。台中市長盧秀燕批評，中央在處理致癌油事件時根本是「蓋牌、吃案、當門神」，即便地方政府查得「人仰馬翻」，中央不僅反指地方「公布太快」，還訂出「20%以下不用下架」的離譜標準，疾呼中央必須有人負責。

國民黨立委洪孟楷質疑：「國營企業螺絲鬆了」，台糖處理態度令人難以接受，因台糖漠視讓全台民眾多吃了一個月以上的問題油，「這不是怠惰，這是草菅人命」；民眾黨立委陳昭姿也說，南僑因延遲通報遭開罰，台糖比南僑更早發現超標，同樣只通報中聯而未通報主管機關，「台糖該不該被罰？還是高雄市衛生局遇到綠色的國營企業就轉彎？」

開會了解異常原因

另一方面，網路上出現聲音，質疑台中市府早在7月3日召開的油品事件會議中，即邀請中聯油脂總經理余凌沖列席，與批評中央的立場相矛盾。對此，台中市府深夜主動公布該次會議紀錄，說明會議性質為「異常原因分析、矯正及預防措施」的專業技術討論，並非政策決策會議，且記錄已主動公開，程序透明可受公評。

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