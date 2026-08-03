台糖沒通報毒油 盧秀燕：不能因台糖董座是「賴友友」就不通報

食用油風暴持續延燒，「門神」爭議擴大。台中市長盧秀燕昨直指台糖公司早在今年5月即發現產品含有致癌物，卻未依法通報。盧秀燕今痛批，中央兩大部會不斷替台糖護航，企圖吃案，不能因為台糖董事長是「賴友友」，就不用通報，人民看不下去。

盧秀燕表示，看到這次致癌油事件，行政院長斥責台中市副市長調查公布太快，衛福部的政策「20%以下不用下架」、中聯油脂19批有問題的油品可以上架、還找業者商量如何復工，甚至台糖5月發現「苯駢芘」卻不通報，內閣從上到下「整組壞光光」，強烈建議中央應該立即進行內閣改組，否則11月28日地方大選會形成對賴政府的不信任投票、全民倒閣。

盧秀燕指出，台中市府相關的會議報告全部已經公開釋出，中央7月4日與業者開會的報告願意公開嗎？如果不公開，也應該說明清楚，「這時候口水戰沒有意義，就公開會議記錄就好了。」

盧秀燕提到，台糖5月發現「苯駢芘」卻不通報，台糖總公司登記在台南，台南市食品安全管理自治條例第8條，食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，應自發現時起四十八小時內主動通報本府衛生局，但衛福部與經濟部卻不斷替台糖護航，企圖吃案，不能因為台糖董事長是「賴友友」，就不用通報，人民看不下去。

盧秀燕強調，擔心業者會有私下動作，今天會公開銷毀問題油品，這批油品不可以流出並上架，今天會出動衛生局、環保局與經發局到場監督，也邀請中央一起參與。