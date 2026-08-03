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台糖依法無須通報苯駢芘超標？陳菁徽提蘇丹紅案：衛福部打臉自己

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽今天接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨立委陳菁徽今天接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

致癌油延燒，台糖遭台中地院揭露5月就已知道苯駢芘超標，衛福部石崇良昨天回應，「高雄市政府，確認為粗膠原油檢驗結果，並非最終食用油品檢驗，依法無須強制通報」。國民黨立委陳菁徽表示，以先前蘇丹紅事件為例，衛福部根本就是打臉自己。

台中地院日前撤銷中聯公司廠長陳明榮100萬元交保裁定改羈押禁見，理由是陳身為食品安全小組負責人，5月即獲台糖通知苯駢芘超標，之後南僑也驗出成品油超標。石崇良回應，脫膠原油屬於半成品，並非「食安法」所針對的食用油品，依法並無強制通報規範，與先前南僑明知食用油品不符合檢驗標準卻未通報情況不同。

陳菁徽今天接受中廣「千秋萬事」節目專訪時表示，有衛福部裡面的人認為，致癌油事件怎麼跟之前處理處理蘇丹紅時差這麼多，身為基層公務員 ，可不想最後還要幫衛福部背這個鍋。

針對北市研考會主委殷瑋昨天在臉書爆料「毒油案的真正起點，竟然是5月就知情的台糖」，衛福部次長林靜儀則在臉書回應「把半成品原料和成品食用油脂拿來混淆視聽，是多想幫被罰的中聯抱不平？」陳菁徽說，林靜儀才在幫中聯報不平，還邀請中聯的人去開會，叫妳公佈錄音，到現在還沒公佈，叫妳公佈衛福部的監視器，到現在還不敢公佈，內部非常多人都看不下去。

陳菁徽指出，民國113年3月1日衛福部食藥署的新聞稿表示，「阻絕源頭不法，落實自主管理及通報有疑產品。食品業者於發現原料，或者產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造加工販賣及辦理回收，並通報直轄市縣市主管機關，違反者依食安法第47條第2款 ，處新臺幣3萬元以上300萬以下罰鍰。」她說，如果台糖是一個對食安要求這麼嚴謹的國營企業，當驗到超過標準7倍的時候，「台糖難道無感嗎？」該不會是很常驗到超標，所以已經把它當成常態了？

台糖 蘇丹紅 陳菁徽 石崇良 衛福部 致癌沙拉油

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