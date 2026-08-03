致癌油案知情不報？經濟部：台糖是受害者也是好寶寶

中聯油脂苯駢芘超標，外界質疑台糖事先知情卻未通報主管機關，台糖除強調並非通報義務人外，經濟部今日也表示，台糖是受害者，也是「用高標準自我檢驗自己的好寶寶」。

經濟部表示，這次的中聯油品事件，台糖除積極配合主管機關外，產品從源頭管理到生產製造，都嚴格把關，台糖會到原料供貨公司取樣檢驗合格後，確認貨品沒問題才取貨，並從原料、自產粗油到成品層層檢驗把關，優於食安法規定。

經濟部表示，台糖按時檢驗沙拉油原料，今年4月1日、5月26日、6月5日、6月23日台糖已送驗5件黃豆（未驗苯駢芘）；5月26日、6月17日送驗共2件黃豆粗油，皆符合相關檢驗及衛生標準。

經濟部也說，台糖依規及自行檢驗自產粗油、成品，3月6日自主檢查1件大豆沙拉油，事件發生後，7月16日再送驗1件大豆粗油，及7月3日、17日分別送大豆沙拉油，均符合衛生標準。

此外，台糖在7月8日、11日也都配合主管機關抽驗成品，包括抽驗自產粗油1件、大豆沙拉油19件，苯駢芘均低於標準。

經濟部表示，雖然台糖也是這次事件的受害者，而且即使不是食管法的規範範圍，台糖就從「原料」發現檢驗不符合標準就退回賣家了，再次印證台糖生產製造過程，嚴格重重把關。