5月即知情未通報沒罰 台南將調查台糖

台南市衛生局將調查台糖在中聯毒油案上是否有行政通報程序疏失！台中地院1日發布新聞稿揭露台糖知情經過後，藍委陳菁徽2日砲轟台糖處理方式與南僑如出一轍，卻未受到同等追究，台糖與衛福部相關官員應下台負責；高雄市議員李雅靜怒批高市衛生局稽查6次「查了個寂寞」；台南市衛生局則宣布將啟動行政調查。

食藥署報告隻字未提

台糖5月間通知中聯苯駢芘超標後，廠長陳明榮即知悉此情，卻持續隱瞞至6月30日才通報主管機關，而台糖7月16日發布的聲明全文對此隻字未提；更離譜的是，食藥署7月27日大動作成立「獨立調查小組」，調查報告也未提及台糖5月知情，「究竟是調查小組毫不知情，還是明知卻刻意未寫入？」

陳菁徽也追問，台糖當時第一時間由誰通知中聯、以口頭或正式公文通知、內部哪些主管知情、檢驗報告經哪些人簽核，以及過程中是否有高層介入要求不得對外說明？她強調，台糖董事長吳明昌曾任食安管理所所長，面對台糖如此處理食安事件，其食安專業格外諷刺，要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、經濟部長龔明鑫及吳明昌負責下台。

高雄查6次沒抓到？

國民黨高雄市議員李雅靜痛批，高市衛生局7月17日才自豪宣稱，自111年至115年已對台糖查廠6次、抽驗18件，結果全部合格，如今台中地院揭露台糖5月就曾通報中聯超標，狠狠打臉高市衛生局，「稽查制度嚴重失靈，根本查了個寂寞」。

對此，高市衛生局回應，依《食安法》規定，這批半成品原料油若有問題，通報責任屬於中聯，而非台糖，台中地院也認定中聯相關人員涉及《食安法》第49條第2項前段的違法情節。北市議員楊植斗則質疑，南僑驗到毒油沒通報，都被台北市政府罰300萬元，「台糖驗到不報，高雄到現在還不罰？」

追問台糖通報流程

由於台糖總公司設於台南，台南市政府2日也宣布啟動行政調查。台南市長黃偉哲高度重視，指派副市長趙卿惠督導，台南市衛生局表示，將向高雄市衛生局調閱相關案件資料，若查有台糖母公司未依《食安法》善盡管理或通報等法定責任，將依法究辦、嚴懲不貸。

精神科醫師蘇偉碩也提出3問要求台糖與經濟部回答：台糖5月發現中聯超標後，是否向公司內部高層呈報？台糖是否將此事呈報給經濟部國營會及部長？經濟部得知後，又是否向上呈報至行政院？他直言，這些問題的答案，關係到這場毒油風暴的責任鏈究竟延伸到哪一個層級。

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