快訊

美日聯手拉抬日圓！兌台幣漲近5% 專家曝最佳換匯時機

桌球／找到了！「學姊」鄭怡靜尋回行李 感謝網友幫忙

母親病逝昔日家醜再掀！侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

5月即知情未通報沒罰 台南將調查台糖

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
中聯油脂苯駢芘超標案持續延燒，台糖5月知情未通報爭議引發藍委、地方議員接連砲轟。圖為油品示意圖。中央社
中聯油脂苯駢芘超標案持續延燒，台糖5月知情未通報爭議引發藍委、地方議員接連砲轟。圖為油品示意圖。中央社

台南衛生局將調查台糖在中聯毒油案上是否有行政通報程序疏失！台中地院1日發布新聞稿揭露台糖知情經過後，藍委陳菁徽2日砲轟台糖處理方式與南僑如出一轍，卻未受到同等追究，台糖與衛福部相關官員應下台負責；高雄市議員李雅靜怒批高市衛生局稽查6次「查了個寂寞」；台南市衛生局則宣布將啟動行政調查。

食藥署報告隻字未提

台糖5月間通知中聯苯駢芘超標後，廠長陳明榮即知悉此情，卻持續隱瞞至6月30日才通報主管機關，而台糖7月16日發布的聲明全文對此隻字未提；更離譜的是，食藥署7月27日大動作成立「獨立調查小組」，調查報告也未提及台糖5月知情，「究竟是調查小組毫不知情，還是明知卻刻意未寫入？」

陳菁徽也追問，台糖當時第一時間由誰通知中聯、以口頭或正式公文通知、內部哪些主管知情、檢驗報告經哪些人簽核，以及過程中是否有高層介入要求不得對外說明？她強調，台糖董事長吳明昌曾任食安管理所所長，面對台糖如此處理食安事件，其食安專業格外諷刺，要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛、經濟部長龔明鑫及吳明昌負責下台。

高雄查6次沒抓到？

國民黨高雄市議員李雅靜痛批，高市衛生局7月17日才自豪宣稱，自111年至115年已對台糖查廠6次、抽驗18件，結果全部合格，如今台中地院揭露台糖5月就曾通報中聯超標，狠狠打臉高市衛生局，「稽查制度嚴重失靈，根本查了個寂寞」。

對此，高市衛生局回應，依《食安法》規定，這批半成品原料油若有問題，通報責任屬於中聯，而非台糖，台中地院也認定中聯相關人員涉及《食安法》第49條第2項前段的違法情節。北市議員楊植斗則質疑，南僑驗到毒油沒通報，都被台北市政府罰300萬元，「台糖驗到不報，高雄到現在還不罰？」

追問台糖通報流程

由於台糖總公司設於台南，台南市政府2日也宣布啟動行政調查。台南市長黃偉哲高度重視，指派副市長趙卿惠督導，台南市衛生局表示，將向高雄市衛生局調閱相關案件資料，若查有台糖母公司未依《食安法》善盡管理或通報等法定責任，將依法究辦、嚴懲不貸。

精神科醫師蘇偉碩也提出3問要求台糖與經濟部回答：台糖5月發現中聯超標後，是否向公司內部高層呈報？台糖是否將此事呈報給經濟部國營會及部長？經濟部得知後，又是否向上呈報至行政院？他直言，這些問題的答案，關係到這場毒油風暴的責任鏈究竟延伸到哪一個層級。

【更多精采內容，詳見

台糖 台南 衛生局 衛福部 中聯油脂 經濟部 高雄

延伸閱讀

在野痛批…毒油起點 5月知情的台糖

南市查台糖 高市府：責任屬中聯

台糖捲入毒油案 邱于軒質疑雙標、批高市衛生局淪為台糖發言人

台糖早知苯駢芘超標未通報？ 石崇良提三點澄清：與中聯、南僑情況不同

相關新聞

致癌油案知情不報？經濟部：台糖是受害者也是好寶寶

中聯油脂苯駢芘超標，外界質疑台糖事先知情卻未通報主管機關，台糖除強調並非通報義務人外，經濟部今日也表示，台糖是受害者，也是「用高標準自我檢驗自己的好寶寶」。

中市府深夜公布會議紀錄...網質疑早一天 鄭照新：提前準備是常識

食用油風暴持續延燒，2日晚網路出現質疑聲音，指台中市政府早在7月3日召開油品事件會議時，即有中聯油脂總經理余凌沖列席，批評標準不一，市府深夜公開會議記錄反擊，要求中央比照公開決策過程，遭政治工作者周軒質疑會議日期早一天，看起來應該是中聯提供的資料？台中市副市長鄭照新隨即發文回擊指「提前準備會議資料是基本常識」。

經濟部稱要台糖通報是無限上綱 李善植：台南自治條例規定也要通報

致癌油風暴持續延燒，台中市長盧秀燕昨出席民眾黨黨慶時受訪指出，事件出現「驚人發展」，直指台糖公司早在今年5月即發現產品含有致癌物，卻未依法通報。經濟部回應，採購人員看到瑕疵逐一通報，是檢舉達人的行為，不應無限上綱。

【重磅快評】石崇良忙為台糖脫罪 蓋牌新一批毒油去向

台中地院法官揭露早在五月台糖就已採購到中聯問題粗油，苯駢芘超標高達14.7ppb，並告知中聯換油。經濟部、衛福部和民進黨異口同聲為台糖辯護，稱其買的是「原料」沒有舉報責任。但這批大幅超標的一級致癌原料油去向不明，石崇良不要只會蓋牌包庇，人民還在等答案。

5月即知情未通報沒罰 台南將調查台糖

台南市衛生局將調查台糖在中聯毒油案上是否有行政通報程序疏失！台中地院1日發布新聞稿揭露台糖知情經過後，藍委陳菁徽2日砲轟台糖處理方式與南僑如出一轍，卻未受到同等追究，台糖與衛福部相關官員應下台負責；高雄市議員李雅靜怒批高市衛生局稽查6次「查了個寂寞」；台南市衛生局則宣布將啟動行政調查。

台糖5月早知致癌油 殷瑋曝2點轟經濟部：廟堂之上朽木為官

中聯油脂致癌油風波延燒，台中地院指台糖5月就知道中聯苯駢芘超標一事。北市研考會主委殷瑋今在臉書嘆「這個政府不能要了」。殷瑋並點出兩點，並轟經濟部還振振有詞「人民吃毒油，我沒有責任」的態度，這是「廟堂之上，朽木為官」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。