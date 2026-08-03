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中市府深夜公布會議紀錄...網質疑早一天 鄭照新：提前準備是常識

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市副市長鄭照新。聯合報系資料照
台中市副市長鄭照新。聯合報系資料照

食用油風暴持續延燒，網路上2日晚上出現質疑聲音，指台中市政府早在7月3日召開油品事件會議時，即有中聯油脂總經理余凌沖列席，批評標準不一，市府深夜公開會議記錄反擊，要求中央比照公開決策過程，遭政治工作者周軒質疑會議日期早一天，看起來應該是中聯提供的資料？台中市副市長鄭照新隨即發文回擊指「提前準備會議資料是基本常識」。

周軒昨在臉書發文指出，他「取得」一份台中市政府7月3日的會議紀錄，內容顯示中聯油脂總經理余凌沖曾列席台中市食藥處會議，遭台中市副市長鄭照新深夜回擊外界質疑，直指「地方開會公開透明，中央卻疑點重重」，更點名中央會議存在「瞞地方、神秘數字、紀錄蓋牌」三大爭議。

周軒今再發文質疑，看一下到底台中市政府有多坦蕩蕩，明明是7月3日的會議，文件日期還有7月2日？早了會議又一天，這看起來應該是中聯提供的資料？是不是只有台中市政府可以請中聯總經理余凌沖來報告這些「案情」？

鄭照新隨後發文回擊，關於周軒0703會議資料有7月2日文件，台中市政府表示，提前準備會議資料是基本常識。周軒當這麼久的助理，如果不知道，可能很難升職。

鄭照新說，周軒撿得到公開資料很正常，本來就公開，沒什麼了不起，他在這邊正式請託柯建銘前總召辦公室資深國會助理周軒，請周軒以柯建銘委員辦公室名義，正式發函向衛福部索取，未邀請地方政府參與的，神秘20%黑箱會議的紀錄全文，衛福部一定會提供給周軒的。如果衛福部不給，就是看不起柯前總召。

政治工作者周軒質疑會議日期早一天。圖／取自臉書
政治工作者周軒質疑會議日期早一天。圖／取自臉書

台中市副市長鄭照新在臉書反擊周軒質疑。圖／取自臉書
台中市副市長鄭照新在臉書反擊周軒質疑。圖／取自臉書

鄭照新 台中市 中聯油脂 致癌沙拉油 食安

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