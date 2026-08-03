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經濟部稱要台糖通報是無限上綱 李善植：台南自治條例規定也要通報

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨在民眾黨黨慶受訪，直指台糖公司早在今年5月即發現產品含有致癌物，卻未依法通報。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕昨在民眾黨黨慶受訪，直指台糖公司早在今年5月即發現產品含有致癌物，卻未依法通報。記者黃寅／攝影

致癌油風暴持續延燒，台中市盧秀燕昨出席民眾黨黨慶時受訪指出，事件出現「驚人發展」，直指台糖公司早在今年5月即發現產品含有致癌物，卻未依法通報。經濟部回應，採購人員看到瑕疵逐一通報，是檢舉達人的行為，不應無限上綱。

台中市法制局長李善植今早在臉書發文指出，不知道經濟部知不知道有這個規定....台南市食品安全管理自治條例第8條，食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，「應自發現時起四十八小時內主動通報本府衛生局。」李善植質疑中央說法與地方規範落差太明顯。

中聯油脂廠長陳明榮1日遭羈押禁見，裁定理由提到中聯早在5月就接獲台糖通知，311號油槽原料油苯駢芘（BaP）超標，卻隱匿消息，外界質疑台糖未通報。

盧秀燕昨受訪表示，台糖公司5月份就已經發現「苯駢芘」的致癌物，台糖是國營事業，但發現苯駢芘竟然沒有通報，不只蓋牌，而且還吃案。

對於外界質疑台糖及經濟部未通報目的事業主管機關，經濟部今（3）日回應指出，「通報義務不應無限上綱」，並以日常採購為例表示，若餐廳到市場買菜，要求採購人員將所有看到有瑕疵的攤販逐一通報主管機關，屬於「檢舉達人」行為，並非食品業者應負義務。

致癌油事件從源頭通報、資訊揭露到責任歸屬爭議不斷，中央與地方、國營事業與民間業者之間的責任界線，一個多月來持續升高對立。

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