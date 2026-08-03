「黑箱三問」 鄭照新批中央：瞞地方、20%神秘數字、會議紀錄蓋牌

食用油風暴延燒，中央與地方攻防再升溫。台中市副市長鄭照新深夜回擊外界質疑，直指「地方開會公開透明，中央卻疑點重重」，更點名中央會議存在「瞞地方、神秘數字、紀錄蓋牌」三大爭議。

政治工作者周軒在臉書發文指出，他「取得」一份台中市政府7月3日的會議紀錄，內容顯示中聯油脂總經理余凌沖曾列席台中市食藥處會議。

周軒質疑，台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安曾批評，余凌沖出席衛福部7月4日會議「不可原諒」，並指中央疑有「門神」護航；但若依相同標準檢視，余凌沖同樣列席台中市府會議，性質又該如何認定？他質疑相關說法存在標準不一的問題。

副市長鄭照新表示，台中市召開的油品會議，中央單位全程在場，並非外界所指各說各話；且會議從未討論或採用所謂「20%標準」，相關說法與事實不符。他強調，市府會議紀錄均已完整保存並對外公開，「攤在陽光下接受檢驗」。

鄭照新將矛頭指向中央，質疑中央相關會議不僅未讓地方充分掌握，形同「黑箱作業」，甚至出現來源不明的「20%神秘數字」，決策依據交代不清；更關鍵的是，會議紀錄至今未完整公開，外界難以檢視，被質疑刻意「蓋牌」。

鄭照新強調，食安事件沒有模糊空間，中央與地方標準不能兩套，呼籲中央正面回應外界疑問，公開會議內容與決策過程，否則只會讓爭議持續延燒、信任進一步流失。

市府重申，所有資料都經得起檢驗，「該公開就公開」，也將持續配合檢調釐清真相。