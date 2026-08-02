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苯駢芘超標 源春製油廠：原料單據交主管機關

中央社／ 嘉義縣2日電

嘉義縣源春製油廠今天再度發聲明，國際機能公司委託生產苦茶油的油品原料，為製油廠向在地農民收購，進貨單據提供主管機關釐清。受委託代工永豐餘苦茶油原料，則由威加公司提供。

威加國際日前發布聲明表示，全面配合主管機關進行後續調查與處理，並儘速與代工廠源春製油廠釐清相關製程，也對此次事件造成消費者、合作通路困擾，深感致歉。針對源春製油今天最新聲明，截至發稿前，暫時無法取得威加國際回應。

源春製油廠昨天先在公司官網發布聲明稿，指近日受威加國際股份有限公司委託代工永豐餘苦茶油及國際機能食品股份有限公司委託生產的苦茶油產品，苯駢芘經檢驗含量超過法規標準。目前全案已由主管機關介入調查，污染原因及來源仍由衛生局持續釐清中。

源春製油廠今天晚間再度在官網聲明澄清，國際機能食品股份有限公司販售的「台灣苦茶油」，由製油廠代工，這項油品原料（苦茶籽）由製油廠向在地農民收購，並留有相關原料進貨單據可稽，已將單據提供主管機關釐清爭議。

源春製油廠表示，至於永豐餘生技股份有限公司販售「在地金花小菓苦茶油」、威加國際股份有限公司販售「高仰三苦茶油」，以及庭茂農業生技股份有限公司販售「庭茂苦茶油」，均為威加公司委託製油廠代工油品，因此，以上油品原料（苦茶籽）均由威加公司提供。

源春製油廠說，製油廠僅將加工後的桶裝油品交由威加公司所委託的亞世家企業股份有限公司進行分裝、包裝、貼標，由威加公司自行銷售。製油廠對於威加公司後續銷售商品名稱、通路及廣告內容均不知情。

源春製油廠表示，所代工油品，經檢測苯駢芘超過衛生標準限量，製油廠第一時間即刻通知下游銷售通路下架；製油廠並即刻停止製造、加工、販賣並檢討整體加工製造流程。

超標 主管 永豐餘

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