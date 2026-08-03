追究台糖？ 石崇良：我不了解這個邏輯

台中地檢揭露台糖五月即得知中聯油脂苯駢芘超標，但並未通報主管機關。衛福部長石崇良昨表示，經高雄市衛生局調查，確認為粗膠原油檢驗結果，並非最終食用油品檢驗，依法無須強制通報，說要追究台糖、高雄市衛生局，「我就不了解這個邏輯」。

針對台糖五月驗出「粗膠原油」苯駢芘超標一事，石崇良提出三點說明，首先，「食安法」第十七條係針對食用油品訂出苯駢芘標準，並非針對半成品油品。台糖落實「危害分析重要管制點」（ＨＡＣＣＰ），於「粗膠原油」訂出允收檢驗標準，五月十五日驗出粗膠原油苯駢芘為十四點七ｐｐｂ，超出二ｐｐｂ標準，隨即退貨，另購一批，這與中聯製造食用油品並完成出貨情形完全不同。

此外，高雄市衛生局調查後確認為粗膠原油檢驗結果，並非最終食用油品檢驗，依法沒有要求強制通報；至於先前南僑進貨食用油品，在檢驗出苯駢芘超標時，並未通報而由台北市衛生局查明，依法開罰三百萬元。

台糖落實自主管理於製油各項節點嚴格控管，今年自主檢驗十二次，高雄市衛生局抽驗十二次，食藥署八次抽驗樣本，總計卅二次，檢驗均合格，顯見業者落實自主管理，油品安全相對沒問題。至於檢驗結果異常的粗膠原油，仍在中聯油脂廠，並未釋出到市場，請大家放心。

第三、高雄市衛生局依食安法積極落實監督、稽查跟抽驗，讓業者無法僥倖，才能確保食用油安全，這是對食安最好的示範。石崇良表示，「現在說要去追究台糖、追究高雄市衛生局，我就不了解這個邏輯」。

行政院正修正「食安法」，是否納入半成品、原料等檢驗標準？石崇良表示，各種油品製程有所差異，不可能訂出各項標準，應落實ＨＡＣＣＰ，於各節點訂出相關檢驗標準，再依風險程度進行製程調整，以製成符合標準的成品。中聯油脂明知出產油品苯駢芘超標，但未及時通報，並繼續販售不合標準的食用油品，這是最該被譴責的行為。

對於苦茶油事件，食藥署與嘉義縣衛生局初步調查發現，仍無法從製造商源春製油廠提具的相關單據，確認苦茶籽來源是哪一家在地小農。石崇良表示，查廠過程發現，不少業者存有冷凍中國大陸進口苦茶籽，已請檢調協助釐清這次問題原料來源。

食藥署昨嚴正澄清，今年五月未曾接獲任何與中聯油脂案相關通報，真正收到業者通報的時間，是六月卅日下午四時六分，隨即於隔天會同地方衛生局啟動稽查、流向追查、檢驗及預防性下架等措施。