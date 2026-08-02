台糖5月就知「粗油」苯駢芘超標遭撻伐 林靜儀斥混淆視聽與中聯案不同

中聯油脂致癌油案延燒，台中地檢法官揭露台糖5月就反映苯駢芘超標，但卻僅通報中聯油脂換貨，未通報主管機關。國民黨立委陳菁徽、民眾黨立委陳昭姿等人，紛紛指控台糖5月私下通報中聯的食用油苯駢芘超標，認為台糖比南僑更早發現，為何台糖無需開罰，甚至認為中聯致癌油案的真正起點為5月就知情的台糖。

對此，衛福部次長林靜儀今天於臉書表示，台糖沒有跟中聯完成交易的那批是「未精煉」的粗油半成品，中聯是因為隱匿資訊延遲通報被調查與開罰，其是「精煉完成」交下游廠商分裝販售的食用油脂。

台糖因為品質與契約，在取得半成品原料時有自訂標準，確保精煉後成品品質符合食安法規定，是對產品有其要求的廠商契約。中聯完成精煉後的食用油產品苯駢芘不符食安法規定，接到廠商通知後「照常出貨」，直到一驗再驗都超標紙包不住火才通報主管機關。

林靜儀說，把「半成品原料」和「成品食用油脂」拿來混淆視聽，是多想幫被罰的中聯抱不平？ 「食安法」有規定、違法要罰的，是食用油脂產品標準；半成品或精煉前的原料管理，就是我們一直在談的廠商是否落實HACCP。她說，還是那句話，為什麼台中市沒有中央食藥署專案就不查中聯的油？