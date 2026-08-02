先知情中聯問題油？經部：台糖非採購食用油 不是「通報標的」

針對外界質疑台糖涉及事先知情中聯油脂超標事件，經濟部2日發聲明表示，台糖5月採購品項為粗膠原油，而非食用油脂或食用油產品，亦非「食安法」要求的「通報標的」，是台糖自行以合約中高標驗收；而且，台糖採樣得知苯駢芘超標立即拒收，該批油品從頭到尾都在台中市中聯油脂的廠區內，通報義務為中聯，與台糖無涉。

中聯問題油續燒。外界質疑台糖今年5月即得知中聯苯駢芘超標，卻未通報。對此，台糖今日稍早說明5月粗油採購過程，該項採購是由福懋得標請中聯代工出貨。台糖於5月11日赴台中中聯公司進行取貨前送驗5月15日（週五）下班後才取得檢驗報告得知苯駢芘（BaP）為14.7ppb、高於規範標準，5月18日上班台糖公司即明確告知福懋，該槽粗油不符合提貨標準而拒收、將油留在台中。台糖強調，該採購是製造食品油脂的「原料」、並非產品，不適用食安法的通報義務，台糖並無違法。

經濟部下午再度發布聲明指出，台糖於5月11日採樣送驗、5月15日得知該批油品超標，但該批311油槽粗油，並非台糖擁有、也未運送至台糖廠區。該批油品從頭到尾都在台中市中聯油脂的廠區內，並未移動到其他縣市，若有問題應由中聯油脂通報台中市府，與台糖無涉。

經濟部強調，台糖採購的品項為粗膠原油，為「製造原料」，而非食用油脂或食用油產品。因「粗膠原油」可製造人類食用油品、動物飼料油及其他產品，所以非此次油品事件中食安法所要求的「通報標的」，是台糖以更高的「食用油標準」檢驗製造原料，是台糖開標採購及合約的要求，非食管法所要求。

經濟部說明，食安議題需要更多人共同把關，但通報義務不應無限上綱。若餐廳去菜市場買菜，要求採購人員把看到所有有爛菜葉的攤販都通報主管機關，這是檢舉達人想做的事情，而不是食品業者的義務。