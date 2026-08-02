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台糖5月已知中聯油苯駢芘超標7倍竟未通報 洪孟楷批國營企業螺絲鬆了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
中聯油脂公司。聯合報系資料照
中聯油脂公司。聯合報系資料照

苯駢芘致癌油事件持續延燒，立委洪孟楷今天在臉書發文指出，台糖在今年5月就發現中聯提供油品苯駢芘超標7倍，卻未主動通報。洪孟楷痛批台糖身為肩負政策使命的國營企業，這樣的處理態度令人難以接受。絕不是一句沒有通報就能輕易帶過。

立委洪孟楷今天下午在臉書發文表示，致癌油事件延燒1個多月，食藥署至今仍無法向國人交代，問題油品的源頭究竟為何？影響範圍有多廣？從去年到今年，到底有多少問題油品已流入市場、被國人吃下肚？

洪孟楷說，依照台糖官網所寫，除了肩負國家政策使命、照顧民生基本需求，更要善盡社會責任。如今傳出台糖今年5月就發現中聯提供油品苯駢芘超標7倍，為何沒有警覺在第一時間通報地方衛生局啟動稽查？如果只是退貨，而沒有追蹤後續流向，這批原料就可能再轉售給其他下游業者，食安風險也可能因此持續擴大。洪孟楷痛批，國營企業螺絲是否鬆了，台糖這樣的處理態度令人難以接受，絕不是一句沒有通報就能輕易帶過。

洪孟楷指出，食品安全是全民最重視的議題。原料供應商就這幾家，如果問題原料沒有銷毀、沒有完整追蹤流向，就可能換個管道、換個批次，再流入市場，這也是中聯油品事件持續延燒、引發社會憂心的重要疑點。

洪孟楷強調，現在最關鍵的問題，是從去年至今又有多少中聯致癌油已流入市場、被國人吃下肚？如果中聯一直知道自己生產的油品有問題，卻還是持續供貨給其他廠商，下游廠商也早就知道中聯油有問題，這樣衛福部還敢說廠商也是受害者嗎？到底誰是中聯的門神，全民要逼他現身！

「政府一天不公布完整數字，人民就一天無法安心。」洪孟楷呼籲政府不要再遮掩，完整公布流向、數量與真相，才是政府此刻最該做的事，也是重建國人對食安信心的唯一途徑。

國民黨立委洪孟楷質疑國營企業螺絲鬆了。聯合報系資料照
國民黨立委洪孟楷質疑國營企業螺絲鬆了。聯合報系資料照

台糖 洪孟楷 超標 中聯 衛生局 食藥署

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