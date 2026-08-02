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台糖遭質疑隱匿 經濟部：通報義務不應無限上綱
毒油事件爭議延燒，台糖公司和經濟部為何未通報目的事業主管機關，經濟部今天表示，通報義務不應無限上綱，若餐廳去菜市場買菜，要求採購人員把看到所有有爛菜葉的攤販都通報主管機關，這是檢舉達人想做的事情，而不是食品業者的義務。
中聯油脂廠長陳明榮1日遭羈押禁見，裁定理由提到中聯早在5月就接獲台糖通知，311號油槽原料油苯駢芘（BaP）超標，卻隱匿消息，外界質疑台糖未通報。
經濟部今天表示，台糖已經說明，雖於5月11日採樣送驗、5月15日得知該批油品超標，但該批311油槽粗油，並非台糖擁有、也未運送至台糖廠區。該批油品從頭到尾都在台中市中聯油脂的廠區內，並未移動到其他縣市，若有問題應由中聯油脂通報台中市府，與台糖無關。
此外，台糖採購的品項為粗膠原油，為「製造原料」，而非食用油脂或食用油產品。因「粗膠原油」可製造人類食用油品、動物飼料油及其他產品，所以非此次油品事件中食管法所要求的「通報標的」。台糖以更高的「食用油標準」檢驗製造原料，是台糖開標採購及合約的要求，非食管法所要求。
經濟部說，食安議題需要更多人共同把關，但通報義務不應無限上綱。若餐廳去菜市場買菜，要求採購人員把看到所有有爛菜葉的攤販都通報主管機關，這是檢舉達人想做的事情，而不是食品業者的義務。經濟部將持續要求台糖以更高食安標準要求自己，並在高雄市政府的督導下完成更多自主檢查項目。
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