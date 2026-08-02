遭控知情未通報 經部：超標原料非食管法通報標的、義務不應無限上綱

針對部分政治人物質疑，台糖或經濟部事先知情中聯油脂苯駢芘超標，卻未通報主管機關。經濟部今天表示，超標原料不是食管法通報標的，食安議題需要大家把關，但通報義務不應無限上綱。如果餐廳去菜市場買菜，要求採購人員把看到有爛菜葉的攤販，全數通報給主管機關，「這是檢舉達人想做的事情，不是食品業者的義務」。

經濟部透過新聞稿提出4點說明，首先，台糖已說明過程，強調雖在5月11日採樣送驗、5月15日得知此批油品超標，但該批311油槽粗油，並非台糖擁有、也未運送至台糖廠區。此批油品從頭到尾都在台中市中聯油脂的廠區內，並未移動到其他縣市，若有問題應由中聯油脂通報台中市府，與台糖無涉。

第二，台糖採購的品項為粗膠原油，為「製造原料」，而非食用油脂或食用油產品。粗膠原油可製造人類食用油品、動物飼料油及其他產品，所以非此次油品事件中食品安全衛生管理法（食管法）所要求的「通報標的」。

經濟部指出，台糖以更高的「食用油標準」檢驗製造原料，是台糖開標採購及合約的要求，非食管法所要求。

第三，食安議題需更多人共同把關，但通報義務不應無限上綱。若餐廳去菜市場買菜，要求採購人員把看到所有有爛菜葉的攤販都通報主管機關，這是檢舉達人想做的事情，不是食品業者的義務。

第四，經濟部將持續要求台糖以更高食安標準要求自己，並在高雄市政府的督導下完成更多自主檢查項目。