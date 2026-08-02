致癌油事件盧秀燕批中央侵害人民食安 「是可忍，孰不可忍」

民眾黨今天下午舉行7周年黨慶活動，台中市長盧秀燕受邀出席，引起各界關注。針對致癌油事件，盧秀燕會後受訪痛批中央蓋牌、吃案、當門神，不僅不查案，且地方查案過程中還多受阻撓，中央侵害人民食安，「是可忍，孰不可忍」。

盧秀燕指出，致癌油事件這兩天有驚人發展，台糖公司5月份就已經發現「苯駢芘」的致癌物，台糖是國營事業，但發現苯駢芘竟然沒有通報，不只蓋牌，而且還吃案。

盧秀燕說，致癌油事件發生迄今，中央可以說是蓋牌、吃案、當門神，「中央不用有人負責嗎？」即使立委在中央藍白合大聲疾呼中央要查案，守護人民食安；儘管地方政府人仰馬翻，發現很多蹊蹺的地方，但查案過程中多受阻撓，像是稱地方公布太快，而且「20%以下不用下架」的標準。

盧秀燕提到，中央、地方都一再呼籲中央要查案，中央不但沒有查案，還蓋牌、吃案、當門神，如果我們再不挺身而出，中央就會繼續侵害人民食安、妨礙人民食安，「是可忍，孰不可忍」。

盧秀燕表示，雖然憲政過程中，國會議員倒閣不容易，但人民是國家的主人，人民是有權力，呼籲民眾今年11月28日地方大選，2026全民出來投票，用神聖的一票，行使對賴政府的不同意，呼籲要做好執政工作。「2026全民倒閣，讓政府振作照顧人民，如果民進黨再執迷不悟，不能守護國家，好好領導國家，2028全民倒賴」。