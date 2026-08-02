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出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

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出席民眾黨慶拋震撼彈！盧秀燕痛批台糖致癌油吃案：中央蓋牌當門神

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕下午出席民眾黨黨慶時，台糖發現的有致癌的苯駢芘，竟然沒有通報，這個就是吃案，不只是蓋牌還是吃案。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕下午出席民眾黨黨慶時，台糖發現的有致癌的苯駢芘，竟然沒有通報，這個就是吃案，不只是蓋牌還是吃案。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕下午出席民眾黨黨慶時，痛批台糖公司在5月份就已經發現了苯駢芘致癌物，台糖公司是一個國營事業，是一個國家事業，台糖發現的有致癌的苯駢芘，竟然沒有通報，這個就是吃案，不只是蓋牌還是吃案。

她受訪時說，這兩天我們看到致癌油的事情有驚人的發展，台糖公司在5月份就已經發現了苯駢芘致癌物，台糖公司是一個國營事業，是一個國家事業，台糖發現的有致癌的苯駢芘，竟然沒有通報，這個就是吃案，不只是蓋牌還是吃案。國營事業、國家事業吃案。

盧秀燕說，大家可以看到，致癌油發生到現在為止，整個中央可以說是蓋牌、是當門神，中央不要有人負責嗎？其實我們的立法委員在中央藍白合，大家疾呼中央要查案、守護人民的食安，即使地方政府人仰馬翻，發現很多蹊蹺的地方，但是在查案的過程中多受阻撓。有人說我們公布的太快、查太快，甚至20%以下不用下架之類的，所以我們一再的，不管中央地方一再烏鴉呼籲中央守護人民健康，但是中央到現在為止不但沒有查案，還蓋牌、當門神，而且吃案。

她說，也因此我們呼籲，如果我們再不挺身而出，中央就會繼續地侵害人民的食安，妨礙人民的健康，這樣孰可忍、孰不可忍。也因此，在現在的過程中，國會議員倒閣是不容易的事情，但是人民是國家的主人，人民有權利。因此我們呼籲，今年11月28地方大選，2026全民用神聖的一票出來投票，行使你最對賴政府的不同意，呼籲他們要做好執政的工作。

所以2026全民投票到閣，讓政府能夠認真做，更努力、更照顧人民。再這樣下去民進黨如果執迷不悟，不能夠守護國家，好好的領導國家的話，2028全民倒賴。

盧秀燕 台糖 吃案 民眾黨 台中

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