台糖早已通報致癌油 藍委：是誰在幫中聯做門神？

國民黨立委王鴻薇今天表示，台糖公司早在5月就發現苯駢芘超標並通報中聯油脂公司，但是中聯一直隱匿不報，是誰在幫中聯做門神？國民黨立委廖偉翔說，這種「知情不報、官官相護」的作法，無異於黑心業者的共犯。

台中地院昨天撤銷中聯公司廠長陳明榮100萬元交保裁定改羈押禁見，理由是陳身為食品安全小組負責人，5月即獲台糖通知苯駢芘超標，之後南僑也驗出成品油超標。

王鴻薇指出，衛福部已經召開多場的記者會，為什麼隱匿這段的重大的疏失呢？中聯油脂總經理余凌冲和廠長陳明榮，皆參加食安會報，這其中到底出現什麼問題？

王鴻薇說，台糖5月通報中聯，卻沒有告訴民眾，也沒有通報衛福部，請問衛福部是否有比照南僑一樣，要求高雄市政府對台糖來做處罰？看起來都一副想要隱匿不報的樣子，事件已經爆發了一個月，想不到竟然會有這樣的重大發現，衛福部還不應該有人負責、有人下台嗎？

廖偉翔質疑，案件爆發後，遭羈押的業者代表竟仍能出席相關會議，究竟是由誰邀請？是否有行政院相關官員列席？會議中是否有人介入決策或提供指示？背後是否存在更高層授意、上下包庇，甚至「門神」護航等情形，都有待檢調徹底釐清。

廖偉翔表示，食安事件攸關全民健康，任何環節都不容隱匿。他要求檢調單位全面追查整條隱匿與利益鏈，釐清是否涉及行政失職或包庇情事，絕不能讓責任僅止於業者或基層人員。

廖偉翔呼籲，中央政府應立即擴大全國食用油源頭稽查，全面檢視現行通報與監管機制是否失靈；立法院也應儘速成立調閱委員會，全面調閱相關會議紀錄、簽核文件及決策流程，釐清行政機關是否刻意隱匿資訊、延誤處置，還給國人一個清楚真相，重建人民對食安管理的信任。