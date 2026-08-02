中聯油續燒…食藥署駁斥5月早知情 台糖超標原料非通報標的

近日網路流傳「食藥署今年5月就已接獲中聯油脂問題油品通報，卻延後處理」等說法，食藥署今天嚴正澄清，相關內容並非事實，今年5月未曾接獲任何與中聯油脂案相關通報，真正收到業者依法通報的時間，是6月30日下午4時6分，隨即於隔天會同地方衛生局啟動稽查、流向追查、檢驗及預防性下架等措施。

食藥署副署長王德原表示，外界所稱「蓋牌」、「隱匿不報」或「早已知情卻延後處理」均與事實不符。中聯油脂於6月30日正式向主管機關通報後，中央才得知相關異常情形，7月1日立即展開跨縣市查核、產品流向追查及檢驗作業，並持續向社會公布最新處理進度。

針對外界質疑，中聯公司早已掌握油品異常資訊，為何主管機關未更早介入？王德原指出，問題關鍵並非政府早已知情，而是中聯公司在知悉油品異常後，未依食安法規定即時向主管機關通報，因此衍生延遲通報爭議。呼籲外界勿散布或轉傳未經查證的不實訊息，以免造成社會恐慌與誤解。

食藥署重申，中聯公司已因延遲通報遭重罰，台中市政府7月7日依規裁罰300萬元。食藥署同日也針對中聯惡意延遲通報，裁處1億6520萬元罰鍰，相關刑事及行政責任，目前仍由司法機關依法偵辦及審理中。

另外，台糖也驗出原料異常，是否也有通報義務？王德原說，高雄市衛生局已就此事進行調查，目前認定台糖當時收到的是尚未進入自家製程的「粗膠原油」，並非食安法所稱具有衛生安全疑慮的「產品」，因此不屬於依法必須通報的標的，主管機關尊重高雄市衛生局的調查結果。

王德原解釋，依食安法第7條第5項規定，食品業者發現自家產品有危害衛生安全之虞，應立即停止製造、加工、販售及回收，並向地方主管機關通報。而台糖收到的是採購原料，尚未成為其產品，中聯公司在接獲台糖反映原料不符契約要求，且已掌握油品異常資訊後，由於該批原料已進入中聯自身製程並可能衍生為最終產品，依法應負起通報義務。

王德原指出，中聯與台糖涉及的是食品業者是否依法履行通報責任，而非單純上下游契約履約問題。主管機關後續仍將持續配合司法調查，並依食安法落實查核與裁處，同時再次強調，所有行政處置均依實際接獲通報時間及檢驗結果依法辦理，並非外界所稱早已知情卻延後處理，呼籲民眾及媒體以官方公布資訊為準，避免以訛傳訛。