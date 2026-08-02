快訊

出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

睡前喝水也上榜！醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

外媒：台灣經濟勢如破竹 專家警告「川普恐要求與台灣重談貿易協議」

聽新聞
0:00 / 0:00

台糖捲入毒油案 邱于軒質疑雙標、批高市衛生局淪為台糖發言人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員邱于軒質疑高市衛生局是主管機關，不該淪為台糖發言人。圖／取自邱于軒臉書
高雄市議員邱于軒質疑高市衛生局是主管機關，不該淪為台糖發言人。圖／取自邱于軒臉書

台糖公司遭查出5月中旬已知中聯油品有問題，高市衛生局發稿澄清，台糖未收311油槽不合格半成品原料油，未流入廠區及製程；半成品原料油若有問題，通報責任屬於中聯。國民黨議員邱于軒表示，高市府衛生局主動替台糖澄清，定調通報責任在於中聯油脂而非台糖。此舉不僅有失主管機關之客觀，更存在明顯的雙重標準與邏輯漏洞。

邱于軒指出，依據台中地院和市府衛生局的新聞稿，五月份檢驗出中聯油脂原料不合格的單位即是台糖，若台糖早已知情，為何無需負起主動通報之責？

邱于軒認為，「裁罰標準不一，何以服眾？」，過去南僑油脂因「未第一時間通報主管機關，而先通知上游廠商」遭重罰300萬。如今台糖面臨同樣狀況，衛生局卻急於護航，標準何在？

邱于軒另質疑「高市府急於洗地是在打臉中央」。她表示，食藥署8月1日才將查察台糖之責交辦高雄市政府，市府卻在短時間內迅速替台糖釐清責任，此舉是否與中央步調相左？對比仍需獨自面對行政訴訟的吹哨者南僑油脂，主管機關的態度令人遺憾。

邱于軒強調，食安問題最無辜的永遠是消費者，若相關單位在五月份得知檢驗不合格時，便立即通報並啟動調查，這場食安風暴絕對有機會被及早遏止。

高市衛生局發稿表示，依據食安法相關規定，這批半成品原料油如果有問題，通報責任屬於中聯。圖／高市衛生局提供
高市衛生局發稿表示，依據食安法相關規定，這批半成品原料油如果有問題，通報責任屬於中聯。圖／高市衛生局提供

台糖 衛生局 邱于軒 中聯 中聯油品

延伸閱讀

台糖早知中聯311油槽有問題 柯志恩：有無通報經濟部或高市府？

高市府：台糖拒收 中聯不合格原料油未入製程

台糖：5月即拒收中聯超標粗油 非食安法通報義務人

台糖5月就示警、中聯拖1個月才通報 粉專轟：賴政府不能裝不知情

相關新聞

中聯油續燒…食藥署駁斥5月早知情 台糖超標原料非通報標的

近日網路流傳「食藥署今年5月就已接獲中聯油脂問題油品通報，卻延後處理」等說法，食藥署今天嚴正澄清，相關內容並非事實，今年5月未曾接獲任何與中聯油脂案相關通報，真正收到業者依法通報的時間，是6月30日下午4時6分，隨即於隔天會同地方衛生局啟動稽查、流向追查、檢驗及預防性下架等措施。

台糖捲入毒油案 邱于軒質疑雙標、批高市衛生局淪為台糖發言人

台糖公司遭查出5月中旬已知中聯油品有問題，高市衛生局發稿澄清，台糖未收311油槽不合格半成品原料油，未流入廠區及製程；半成品原料油若有問題，通報責任屬於中聯。國民黨議員邱于軒表示，高市府衛生局主動替台糖澄清，定調通報責任在於中聯油脂而非台糖。此舉不僅有失主管機關之客觀，更存在明顯的雙重標準與邏輯漏洞。

台糖5月就示警、中聯拖1個月才通報 粉專轟：賴政府不能裝不知情

中聯毒油案風暴持續延燒。台中地院日前重開羈押庭時揭露，台糖早在5月中旬就已通知中聯油脂，指出311油槽原料油檢驗出現苯駢芘超標情形，但中聯直到6月30日才正式通報。對此，臉書粉專「政客爽」質疑，若台糖5月就已掌握異常，政府相關部會究竟何時得知，賴政府不能只用一句「不知情」帶過。

台糖捲入苯駢芘風波 南市衛生局：啟動行政調查釐清責任

近期傳出台糖涉及事先知情中聯油脂苯駢芘超標而拒收，且未通報油廠所在地政府，恐涉及督導權責，台南市衛生局今中午開食品安全專案會議，強調將即刻啟動調查，全力釐清事件始末及相關責任。

台糖早已通報致癌油 藍委：是誰在幫中聯做門神？

國民黨立委王鴻薇今天表示，台糖公司早在5月就發現苯駢芘超標並通報中聯油脂公司，但是中聯一直隱匿不報，是誰在幫中聯做門神？國民黨立委廖偉翔說，這種「知情不報、官官相護」的作法，無異於黑心業者的共犯。

台糖通報中聯油品不合格「早於南僑」 白委點名高市府遇到綠色就轉彎

針對台糖今年5月通報中聯油品檢驗不合格，高雄市衛生局回應「問題油並未流入製程與市面」，民眾黨立委陳昭姿今天表示，最上游的油廠是中聯，出貨給南僑跟台糖都是一樣的行為，況且台糖比南僑更早發現超標，高雄市衛生局為何沒有依法開罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。