台糖捲入毒油案 邱于軒質疑雙標、批高市衛生局淪為台糖發言人

台糖公司遭查出5月中旬已知中聯油品有問題，高市衛生局發稿澄清，台糖未收311油槽不合格半成品原料油，未流入廠區及製程；半成品原料油若有問題，通報責任屬於中聯。國民黨議員邱于軒表示，高市府衛生局主動替台糖澄清，定調通報責任在於中聯油脂而非台糖。此舉不僅有失主管機關之客觀，更存在明顯的雙重標準與邏輯漏洞。

邱于軒指出，依據台中地院和市府衛生局的新聞稿，五月份檢驗出中聯油脂原料不合格的單位即是台糖，若台糖早已知情，為何無需負起主動通報之責？

邱于軒認為，「裁罰標準不一，何以服眾？」，過去南僑油脂因「未第一時間通報主管機關，而先通知上游廠商」遭重罰300萬。如今台糖面臨同樣狀況，衛生局卻急於護航，標準何在？

邱于軒另質疑「高市府急於洗地是在打臉中央」。她表示，食藥署8月1日才將查察台糖之責交辦高雄市政府，市府卻在短時間內迅速替台糖釐清責任，此舉是否與中央步調相左？對比仍需獨自面對行政訴訟的吹哨者南僑油脂，主管機關的態度令人遺憾。

邱于軒強調，食安問題最無辜的永遠是消費者，若相關單位在五月份得知檢驗不合格時，便立即通報並啟動調查，這場食安風暴絕對有機會被及早遏止。