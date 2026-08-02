台糖通報中聯油品不合格「早於南僑」 白委點名高市府遇到綠色就轉彎

針對台糖今年5月通報中聯油品檢驗不合格，高雄市衛生局回應「問題油並未流入製程與市面」，民眾黨立委陳昭姿今天表示，最上游的油廠是中聯，出貨給南僑跟台糖都是一樣的行為，況且台糖比南僑更早發現超標，高雄市衛生局為何沒有依法開罰。

中聯毒油事件持續延燒，台中地方法院昨天裁定中聯油脂廠長陳明榮收押禁見，同時爆出台糖公司早在5月就向中聯通報油品苯駢芘異常。高雄市衛生局今天回應，經查台糖拒收該批不合格半成品原料油，相關油品並未進入台糖廠區及生產製程。

陳昭姿稍早在臉書發文表示，台中地方法院昨天裁定披露，台糖早在5月就知道中聯油品苯駢芘超標，經濟部馬上發布新聞稿護航，聲稱台糖採購原料時發現檢驗不合格，「非食安法的通報義務人，狀況與南僑不同」。

陳昭姿說，最上游的油廠是中聯，出貨給南僑跟台糖都是一樣的行為，對於人民來說最直觀的問題，就是台糖明知超標為何不講，可以讓人民免於為難卻不說，高雄市衛生局宣稱「台糖購買的是301號油槽原料油，與出問題的311號油槽不同」，難道是在說台中地方法院說謊嗎？

陳昭姿質疑，現在不是哪批油的問題，而是有沒有檢驗出超標，請問台糖在5月15日得知超標後有無通報？如果食藥署與高雄市衛生局得知，當下有沒有處理？南僑因為延遲通報遭到開罰，台糖的做法也是通報中聯，況且台糖甚至比南僑更早發現超標，「請問台糖該不該被罰？還是高雄市衛生局遇到綠色的國營事業就轉彎？」

陳昭姿批評，台糖堂堂國營事業，領著納稅人血汗錢，本來有機會在5月就讓國人免於為難，然而他們放任國人吃毒油、裝聾作啞至今，難道這就是我們的國營事業嗎？請問經濟部與高雄市政府，還要護航到什麼時候？