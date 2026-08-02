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台糖5月就知情致癌物 國民黨團批：到底在墮落什麼？

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立法院黨團今天表示，台中地院最新公布的資料令人髮指，台糖公司早在今年 5 月就已經知道中聯提供的油品內含有致癌物「苯駢芘」超標，然而台糖第一時間的反應，竟然不是通報主管機關、不是啟動下架，而是採取「事不關己」的態度，台糖到底在墮落什麼？圖／截自國民黨立法院黨團臉書
國民黨立法院黨團今天表示，台中地院最新公布的資料令人髮指，台糖公司早在今年 5 月就已經知道中聯提供的油品內含有致癌物「苯駢芘」超標，然而台糖第一時間的反應，竟然不是通報主管機關、不是啟動下架，而是採取「事不關己」的態度，台糖到底在墮落什麼？圖／截自國民黨立法院黨團臉書

國民黨立法院黨團今天表示，台中地院最新公布的資料令人髮指，台糖公司早在今年 5 月就已經知道中聯提供的油品內含有致癌物「苯駢芘」超標，然而台糖第一時間的反應，竟然不是通報主管機關、不是啟動下架，而是採取「事不關己」的態度，台糖到底在墮落什麼？

台中地院昨天撤銷中聯公司廠長陳明榮100萬元交保裁定，理由是陳身為食品安全小組負責人，5月即獲台糖通知苯駢芘超標，之後南僑也驗出成品油超標，

國民黨團表示，因為台糖的漠視，讓全台灣民眾硬生生多吃了1個月以上的毒油，這不是怠惰，這是草菅人命，毒油隱匿不報、賤賣土地免還，誰給台糖的膽子？經濟部到底知不知情？

國民黨團指出3點質疑台糖，第一、查到毒油竟然不報？中聯油品的「苯駢芘」超標是重大食品安全事件，台糖身為知名國營事業，肩負社會責任與民眾信任，竟然選擇隱匿退貨、護航廠商。經濟部作為主管機關，到底知不知情？是台糖上下齊手包庇，還是經濟部知情不報、蓄意隱瞞？第二、賤賣國產免關免還？民進黨大佬吳乃仁當年賤賣台糖土地，造成台糖巨額虧損、欠款高達 1.8 億元，台糖對此同樣毫不在意，「慢慢還、不用關」的態度簡直荒謬絕倫。全民的資產被拿去送情面，國營事業的資產就這樣任人掏空？

第三、誰讓台糖如此墮落？從吳乃仁案到毒油案，台糖到底是打算擺爛到底，還是碰到「皇親國戚」就轉彎？吳乃仁是賴清德政治導師，賴清德曾用政治生命擔保吳乃仁清白；這次毒油案涉案高層也被揭露跟賴清德「關係匪淺」，難道是因為這樣，台糖才一再放水？

國民黨團強調，將在立法院嚴格監督，絕不讓民進黨政府與國營事業繼續踐踏國人健康、掏空國家資產。

台糖 國民黨團 超標 中聯 食品安全 中聯油品

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